A megnyitót követően a kilátogató diákcsoportok és családok megtekinthették a rendvédelem speciális járműveit, eszközeit. A rendőrség, a büntetés-végrehajtás és a katonaság standjainál toborzóval is készültek és a pályaválasztással kapcsolatos kérdésekre is válaszoltak az érintett szervezetek munkatársai. Tíz órától egy nívós szakmai előadást hallgathattak meg a fiatalok, majd dél előtt pár perccel riasztás érkezett a közeli Kossuth Lajos utcából, ahol egy ittas sofőr a gyalogátkelőhelyen gázolt el egy rollerrel közlekedő fiatalt. Ezúttal azonban nem éles helyzetben kellett intézkedniük a kéklámpásoknak. Népes közönség előtt a rendvédelmisek egy baleseti szimuláció keretében mutatták be a rendőrségi helyszínelés és a sérültek gondos ellátásnak menetét, valamint a „vétkes” járművezető megbilincselését.