A rendőrség toborzói 2023. május 1-jén több rendezvényen is képviseltették magukat. Gránicz Enikő rendőr törzsőrmester az Ercsiben megrendezett majálison, Wittner Mariann rendőr törzsőrmester egy móri szabadtéri rendezvényen, míg Kőhalmi Ildikó rendőr főtörzsőrmester Dunaújvárosban, a Cirkusz téren megrendezett eseményen várta és szólította meg a rendőri hivatás iránt érdeklődő állampolgárokat. A tájékoztatás során a rendőrré válás feltételeiről, valamint a kapcsolódó felvételi eljárásáról is felvilágosítást kaptak a megjelentek, miközben a felmerült kérdéseikre is válaszoltak a toborzó csoport tagjai.

A rendőrök a határvadászok oktatásáról, feladatellátásáról, valamint a 10 hónapos rendőrjárőr képzésről is részletesen beszámoltak a rendezvényekre kilátogatóknak, illetve válaszoltak az ezzel kapcsolatban felmerült kérdésekre is. Akik már meghozták a döntésüket, azok már a helyszínen felvételi egységcsomagot vehettek át a rendőrség szakembereitől.

A szerződéses határvadász képzéssel kapcsolatosan bővebb tájékoztatás elérhető a https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarvadasz-hirek/legyel-te-is-szerzodeses-hatarvadasz oldalon.

A Legyél Te is Rendőr Facebook oldalon folyamatosan frissülő tartalmak segítik a leendő határvadászokat abban, hogy minél szélesebb körben megismerkedhessenek a határvadász hivatással.