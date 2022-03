Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakemberi februárban sem pihenhettek, a beszámolók szerint a 2022-es esztendő második hónapjában 10 halálos tűzesetről voltak kénytelenek beszámolni, emellett sok esetben szabadtéri tűzesetekhez is riasztották a lánglovagokat.

Február közepén egy hétvége alatt 230 szabadtéri tűzhöz riasztották az OKF szakembereit, két nap alatt mintegy 840 futballpályányi terület égett le. A jó idő beköszöntével pedig ez a szám nagy valószínűséggel nőni fog, hacsak nem teszünk ellene! Ezek nagy része ugyanis Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjének tájékoztatása szerint megelőzhető:

Mind a szabadtéri, mind pedig a lakástüzek esetében elmondható, hogy az emberi figyelmetlenség a fő probléma. A lakástüzek főbb kiváltó okai között még mindig a nyílt láng, illetve a tüzelőberendezések helytelen használata, az elektromos meghibásodás és a dohányzás áll. Ha az otthonunkban van füstérzékelő, még van idő a tűz kialakulásakor cselekedni, ezzel elkerülni a sérülést vagy a tragédiát. Nagyobb odafigyeléssel megelőzhetők ezek a tűzesetek – kezdte mondandóját a szakember, aki szerint több szempontot is figyelembe kell venni a szabadtéri tűzrakás esetén.

A tavaszias és száraz időjárás esetén a kerti munkák részeként végzett zöldhulladék-égetés könnyen tűzhöz vezethet, ami a természetes és épített környezetet jelentősen veszélyezteti. Fontos, hogy tájékozódjunk a várható időjárásról, emellett a helyet is körültekintően megválasztani: épület, fészer, farakás ne legyen a közelben, viszont készítsünk a kezünk ügyébe kerti szerszámot, amivel esetleg oltani vagy megszüntetni tudjuk a parázslást. A szakember hozzátette: minden esetben figyelembe kell venni a helyi szabályozásban foglaltakat, hiszen csak kivételesen engedélyezett a szabadtéri égetés, és külön szolgáltatás biztosítja a zöldhulladék elszállítását. Emellett a komposztálás lehet megfelelő megoldás, ami ráadásul környezettudatosan segít megszabadulni a zöldhulladéktól.

Túrára fel!

A jó idő és a tavasz beköszöntésével nem csak a kerti tennivalók, de a túrázók tábora is egyre népesebb. Fontos, hogy ilyenkor is ügyeljünk a tűz kialakulásának megelőzésére. Túrázáskor a cigarettacsikket ne dobják el, gyűjtsék össze megfelelő, nem éghető anyagú, hordozható tárolóban. De akad egyéb jó tanács is:

A hűvös, csapadékszegény időjárás miatt március 5-től Fejér megyében is tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek kétszáz méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is.

Tábortüzet csak a kijelölt tűzrakóhelyen szabad gyújtani, és csak akkor, ha nincs elrendelve tűzgyújtási tilalom. Célszerű indulás előtt tájékozódni arról, hogy van-e tűzgyújtási tilalom .

A szabadtéren minden tüzet úgy kell eloltani, hogy ne tudjon visszagyulladni. Ennek érdekében a legjobb módszer, ha vastag föld- vagy homoktakarással zárjuk el a levegőtől.

Fontos, hogy aki tüzet észlel, haladéktalanul jelezze az egységes segélyhívó 112-es telefonszámon.

A katasztrófavédelem honlapján havi rendszerességgel frissülő tűzvédelmi tesztet tölthetnek ki az érdeklődők, ezzel szélesíthetik tűzvédelmi ismereteiket.

https://www.duol.hu/helyi-kozelet/2022/03/tuzgyujtasi-tilalom-fejer-megyeben-2