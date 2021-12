Bejelentés érkezett szerda este a rendőrségre, hogy Szekszárd egyik parkjában többen összeverekedtek. A kiérkező egyenruhások a helyszínen elfogtak egy 38 és egy 52 éves helyi férfit, akiket előállítottak. A rendőrök a verekedés helyszínének közelében három kést is találtak, melyeket a férfiak dobtak el. Az adatgyűjtés és a kihallgatások során a nyomozók megállapították, hogy a két, egyébként jó ismerős előzetes szóváltásba keveredett. A férfiak kést rántottak, és hadonászni kezdtek, meg is sebesítették egymást. Mindketten könnyebben megsérültek a dulakodás közben. A nyomozók mindhárom tárgyat lefoglalták, melyeken vérgyanús szennyeződéseket is rögzítettek.

Fotók: police.hu