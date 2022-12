Időjárás péntek estig

Borult, párás, foltokban ködös időnk lesz. Délnyugat felől sokfelé várható kiadós eső. Eleinte a déli, estétől az északnyugati szél megerősödik. 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.

Forrás: koponyeg.hu

Távolabbi kilátások

Szombaton a délelőtti órákig délen és keleten további eső várható, máshol átmeneti csapadékszünet lesz; azonban estefelé dél felől újabb csapadékrendszer érkezik, elered az eső, sőt az Alpokalján már havas eső, hó is lehet. 6-7 fok körüli értékeket mérhetünk délután.

Vasárnap borult idő lesz sokfelé jelentős mennyiségű csapadékkal: a Nyugat-Dunántúlon már reggeltől havazás várható, máshol az esőt fokozatosan váltja fel a havas eső, havazás. A megerősödő, néhol viharossá fokozódó északnyugati széllel igen hideg levegő zúdul be hazánk térségébe, a Kisalföldön hófúvások is lehetnek! Napközben csökken a hőmérséklet, reggel 5, délután már csak 2 fok körül alakul.

Hétfőn északnyugat felől csökken a felhőzet, kisüt a nap, majd futó hózáporok fordulnak elő. Erős, olykor viharos lesz az északnyugati szél. A maximum fagypont körül valószínű.

Kedden felhőátvonulások lesznek, elvétve hózáporokkal. Az északnyugati szél erős marad. Reggel -12, -2, délután -3, +2 fok várható. Támad a tél!

Orvosmeteorológia

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. Készítette dr. Pukoli Dániel