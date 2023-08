Jelentős károkat szenvedtek el a somogyi barackültetvények az idén tavasszal. Most, a szezon zárásakor már jól látható, hogy a tavaszi fagyok egyes helyeken csak kisebb, míg másutt teljes terméskiesést eredményeztek. A somogyi termelők tudatos fajtaválasztással igyekeztek menteni a lekvárnakvalót.

A hagyományos, régi magyar fajták nagy része elfagyott tavasszal Mózer Gyula hácsi barackosában, de azért akadt olyan, amelyik túlélte a mínuszokat. – A korai fajták elfagytak, de a Bergeron megmaradt a nagy hidegben – mondta Mózer Gyula. – Igaz, ez utóbbi fákon is csak 80 százalékos volt a termés. Valójában a kis fák nem bírták jól a tavaszi hideget, a nagyobbak inkább fagytűrők – tette hozzá a somogyi termelő. Azért így is volt kajszi, amit szüretelhettek Hácson, ám a tavalyi terméshez képest 60 százalékos az idei szüret eredménye. Harminc éve telepítették ezeket a fákat, akkor még bírták az időjárást, de a mostani viszontagságoknak már nem állnak ellen. A fagy még úgy is tarolt, hogy rügyfakadáskor füstöltek a gyümölcsösben a termés megóvása érdekében.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeb) közös közleményéből is kiderült, hogy a klímaváltozás egyre nagyobb veszélyt jelent az ültetvényekre, ezért elkerülhetetlen az új, ellenállóbb fajták telepítése, a fajtahasználat optimalizálása és a korszerű termesztési módszerek elterjesztése. Mózer Gyula erre azt reagálta, mivel már 64 éves, nem tervez új telepítésbe kezdeni. – A fiatalok már nem akarnak gyümölcstermesztéssel foglalkozni, mert ez egy nehéz munka, és hozzáértő szakemberből is egyre kevesebb van – mondta Mózer Gyula.

Gara Miklós balatonboglári termelő azt mondta kérdésünkre, hogy a tavalyi átlagos esztendő termésének idén mindössze harmada került ládákba. Nála is a Bergeron volt jó termő, ezen a fajtán 130 százalékos lett a termés, míg a többi fajtánál 100 százalékos volt a terméskiesés.

– Szerencsénk volt, hogy volt olyan fajta, ami jól termett – tette hozzá. – Mindenkinek érdemes lenne végignézni azokat a fajtákat, amelyek biztonságosan termettek. Ne a piac diktálja ebben az esetben a megoldást – mondta Gara Miklós, aki szerint az volt a szerencséjük, hogy bizonyos fajták jó termők és megbízható genetikájúak.

– Egyetértek a Fruit­Veb megállapításával – tette hozzá. – Amikor azt hittük, hogy már mindent megtapasztaltunk a fagyokkal kapcsolatban, akkor jött az idei váratlan fordulat. Sok kajszifajta elfagyott, s néhány volt, ami nem. Így jött az ötlet, hogy sorba vegyük a biztosan termőket, tehát már tudjuk, melyek azok, amelyek minden évben biztonságosan teremnek. Ezt fajtakísérletek is megerősítették – tette hozzá Gara Miklós.

Az őszibarackkal még nem végeztek Az őszibarackot júniustól szeptember közepéig szedik. A számottevő fagykár miatt összességében ősziből is gyenge termés várható. A Nemzeti Agrár­gazdasági Kamara (NAK) Somogy vármegyei igazgatója, Madarász Zoltán elmondta: a vármegyében a balatonboglári körzet mérvadó őszibarack tekintetében. Itt 10 településen termelik a csonthéjast, s kiemelkedő Látrány 33 hektárral és Siófok 51 hektárral. Ezen kívül Balatonszárszón van még őszibarack-ültetvény 6, Balatonlellén 4 hektáron. A kaposvári körzetben Visnyén található 3 hektár, így összesen Somogyban 116 hektáron termelnek őszit.

Forrás: sonline.hu