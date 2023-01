A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerint I. András királyunk a 2023-as évre tervezett emlékérem-kollekció legértékesebb – színarany – tagja lesz. Az emlékérmék értékközvetítő szerepét is fontosnak tartják, így a minél szélesebb körű érvényesülése érdekében nemesfém emlékérmek és színesfém változatok is készülnek.

A kollekció legértékesebb érméje nem más, mint az „Ország­építő királyok Árpád-dinasztiája” nevű sorozatból I. András király. Az egyetlen aranyérme a programban, amiből nem is készül csak ötszáz darab, értéke ötszázezer forint. Az ezüst- 15 ezer forint, a színesfém változata 3 ezer forintért lesz megvásárolható.

A Nemzeti emlékhelyek-sorozat 10. elemeként a Pákozdi Katonai Emlékpark kapott helyett, ez színesfémből készül 10 ezer darabban, és 3 ezer forintért lesz kapható.

Az aranyérme névértéke magas Fotó: MNB

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 30 ezer forint értékű ezüstérmével emlékezik meg az 1848/49-es szabadságharcról és nemzetünk egyik legnagyobb költőjéről – erről részletesebben a fenti cikkben írtunk. Színesfém változata 7500 forintért kapható majd.

A Himnusz 200. évvel ezelőtti megírásának is emléket állítanak egy 15 ezer forintos ezüst­érmével, a színesfém változata 3 ezer forintért érhető el.

Folytatódnak az olyan emlékérem-sorozatok is, mint a „Magyar származású Wolf-díjas matematikusok”, ennek keretében idén Erdős Pál és Raul Bott kaptak helyet. A „Nemzeti parkok”-sorozat új tagja pedig a Hortobágyi Nemzeti Park lett.

Neumann János születésének idei, 120. évfordulója alkalmából került be a „Magyar felfedezők és találmányaik” soraiba, a „Magyar népmesék rajzfilmsorozat” talán legismertebb epizódját, „A só” című mesét örökítették meg.

(Forrás: feol.hu)