Dunaújváros - Egyébként egész Európa gyógyszerhiánytól szenved. A koronavírus-járvány alatt kialakult helyzet, illetve az orosz–ukrán háború következtében érzékelhetőek az ellátási nehézségek a gyógyszerpiacon. Nagy-Britanniában egy év leforgása alatt megtriplázódott a hiányzó gyógyszerkészítmények száma, Franciaországban pedig megduplázódott. A magyarországi hiánynak oka lehet még a forint gyengesége, valamint a magyarországi árpolitika, hiszen a forgalmazóknak kevésbé éri meg nálunk értékesíteni, mint más országokban.

Szabó Magdolna

Újdonság talán, hogy amíg korábban főként receptköteles gyógyszerekről volt szó, újabban csatlakoztak ezekhez népszerű, a legtöbb háztartásban alapkelléknek számító OTC szerek (Over The Counter, azaz vény nélkül), így most már mindkét kategória komolyan érintett.

Dunaújvárosban és a környező településeken is egyre többen panaszolják, hogy valamilyen gyógyszerhez hetek óta nem jutnak hozzá. A rác­almási Patika 52 Gyógyszertár vezetője, dr. Somogyi­né dr. Ruzsnyák Gyöngyi lapunk kérdésére megerősítette, hogy a két telephelyen működő patikájukban is tapasztalják az országos jelenséget.

– Az inzulinkészítmény tartós hiánya jellemző, nagyon ritkán, korlátozott számban kapunk belőle. A Neo Citrán és társai, amelyet forróitalpor gyűjtőnévvel szoktunk illetni, szintén gyakran és tartósan hiányoznak a készletünkből. De ebben a tekintetben sosincs olyan eset, hogy helyette ne tudtunk volna ajánlani megfelelő készítményt a betegnek – annak ellenére, hogy ebből is csak kifejezetten ritkán és csekély mennyiségben érkezik szállítmány. Az inzulinkészítmény hiánya a sarkalatos a kérdésben, hiszen ennek helyettesítése jóval nehezebb, bár kétségtelen, hogy nem lehetetlen. Mégis utánajárást igényel, mert nem véletlen, hogy az orvos egy bizonyos készítményt javasol a betegnek. A miértekről nincsen ismeretem. Csupán elképzelni tudom az okokat. Így arra tudok gondolni, hogy a megnövekedett igény mindkét termék esetében releváns ok lehet.

Várkonyi Zsolt

Dr. Dobos Barna, a Vasmű úti Őspatika gyógyszerésze szerint ők is tapasztalják a gyógyszerhiányt.

– Ha az egyéves adatokat nézzük, akkor azt láthatjuk, nálunk a korábbi évekhez viszonyítva megnövekedett a gyógyszerhiány. Ebben az időszakban a rendkívül fontos, megfázásra való forróitalporok, a gyerekek számára készült lázcsillapító szirupok, kúpok hiányoznak gyakran. Az inzulinok közül az Ozempic hiánycikk. A fülzúgás elleni gyógyszerek jelentős része sem vásárolható meg. A szállítókkal állandó kapcsolatban állunk, rendszeresen megkapjuk tőlük az időpontot arról, mikor érkezik a kért gyógyszerből, de ők sem mindig tudják tartani az időpontot.

Hogy milyen súlyos a helyzet a gyógyszerellátás bizonyos területein, jól példázza egy középkorú házaspár esete, amelynek mindkét tagja ugyanabban a betegségben szenved. Ők hetek óta nem jutnak hozzá a számukra fontos gyógyszerhez.

– A napokban is kerestük, és nemcsak a városban, hanem a környéken is, de mindenhol nemleges választ kaptunk. Az egyik dunaújvárosi gyógyszertárban azt mondták, valamikor csak egy-két darabot kapnak, novemberi előjegyzéseket teljesítenek – tudtuk meg a nevük elhallgatását kérő házaspártól.

A gyógyszertárak mindent megtesznek a hiányok elkerüléséért, de az ügynek nem csak egyedüli szereplői. Mi pedig most csak abban bízhatunk, hogy hamarosan rendeződik a helyzet.

(Forrás: ogyei.gov.hu, marketingpirula.hu)

MEGKÉRDEZTÜK: ÖN TAPASZTALTA A GYÓGYSZERHIÁNYT?

Vörös Viktória

Vörös Viktória kérdésünkre elmondta, hogy nyáron sajnos áldozata volt az említett jelenségnek. Ugyanis kisfia pollen­allergiájára felírt készítményből órákig történő telefonos kutatás után sem tudott beszerezni. Ezért kénytelenek voltak helyettesítő készítményt választani. Ezért is igyekszik az alternatív gyógymódok és a környezetváltozás jótékony hatásait kihasználni.

Szabó Magdolna egyáltalán nem szed gyógyszert. Sőt a gyermekei, de még az unokái is a gyógyszeripari készítmények nélkül élnek. Már 55 éves, de szerencsére nem volt eddig olyan problémája, vagy betegsége, amiért gyógyszert kellett volna szednie. A családban náluk ez a jellemző. Így nem tapasztalta a gyógyszerhiányt, eddig még a hírét sem hallotta.

Várkonyi Zsolt az év végi ünnepek között a Neo Citrán hiányát és ennek következményeit élte meg. Bár nyakába vette a fél várost, de nem járt sikerrel a családi patika alapját képező forróital beszerzésére tett kísérlete. De mint elmondta, ennél sokkal nagyobb baj az inzulinkészítmény hiánya. Ugyanakkor bízik abban, hogy a gyógyszerhiány hamarosan megoldódik.