Rendszeresen tart partnereinek gyakorlati bemutatóval egybekötött ingyenes előadásokat a gyártók közreműködésével a Kemi-Ker Kft., így pénteken is nagyszabású roadshow volt a cég dunaújvárosi, Verebély úti telephelyén. Márton Zoltán ügyvezető azzal kezdte, olyan szerszám-, vakolat- és festékgyártókat hívtak meg, akik a jövőt képviselik.

Márton Zoltán és Ifj. Márton Zoltán Fotók: Laczkó Izabella

– Olyan anyagokat, technológiákat mutatnak be, amelyekkel egyszerű dolgozni, kevesebb ember kell hozzá, és még gyorsabb munkát is lehetővé tesz. Számunkra kiemelkedően fontos, hogy a kivitelezőknek olyan információkat adjunk át, amihez máshol nem jutnak hozzá, és a gyakorlatban mindent ki tudnak próbálni. Nem véletlenül kértük a mestereket, hogy ne a legszebb viseletükben jöjjenek, hanem munkásruhában. Nap mint nap találkozunk azzal a problémával, hogy kevés a szakember, ezekkel a bemutatókkal igyekszünk abban segíteni, e gondokat miként tudják áthidalni. Ez a törekvés a gyártók részéről is megvan, termékeikkel minél egyszerűbb és gyorsabb legyen dolgozni – fogalmazott.



Ifj. Márton Zoltán kereskedelmi vezető arról beszélt, hogy nagyon sok szakirányú videó van fent az interneten, így nehéz újat mutatni, de teljesen más, amikor egy élő felületen ki lehet próbálni azt, amiről addig csak beszéltek.

– Ez mindenkinek előnyére válik, ha csak pár aprósággal gazdagodik valaki, már sikeres egy ilyen nap. Tőlünk szoktak bocsánatot kérni a meghívottak, ha nem tudnak eljönni. Erre azt szoktuk felelni, nem tőlünk kell, hanem maguktól, mert nem látják az újdonságokat, a fejlődési lehetőségeket. Például már vannak olyan berendezések, amik be is keverik maguknak az anyagot. Az a tapasztalat, hogy akik ilyen gépeket használnak, sok munkaidőt takarítanak meg, ami a kivitelezés során sem mindegy – jegyezte meg.

Az ügyvezető kiemelte, vannak olyan mesterek, akik ragaszkodnak a régi megoldásokhoz, de sokan vannak, akik nyitottak és fogékonyak az innovációra, hajlandóak azért beruházni, hogy saját munkájukat gyorsítsák, egyszerűsítsék és a minőséget is növeljék. Márton Zoltán hozzátette, az ilyen alkalmak a saját munkatársaik – akik hangsúlyosan nem alkalmazottak – számára is nagyon hasznosak, hiszen hiteles és pontos információkkal, megoldásokkal tudnak szolgálni a vásárlóknak. Mivel a Kemi-Ker szinte a teljes vertikumát lefedi egy építkezésnek, kíváncsiak voltunk, milyen nehézségeket jelent számukra az alapanyagok beszerzése, illetve az árak emelkedése. Ifj. Márton Zoltán közölte, a drágulások napi szintű rengeteg plusz feladatot jelentenek nekik is.



– A vevőinken is látjuk már, sokszor azért összerezzennek, mi mennyibe kerül, s a lakossági vásárlók tekintetében már látszik a visszaesés. A céges vevőknél ez még nem látszik, azonban már panaszkodnak, hogy nem nagyon látnak előre évekre, mint korábban. Most még van munkájuk, de nem tudják, az újabb beruházások üteme miként alakul. Egyébként az alapanyag-problémák, azok hiánya is rendszeres, s a szállítások sem úgy működnek. Ezekre gyorsan reagálva, igyekszünk mindig alternatívát találni, vannak már olyan kapcsolataink, hogy akkor áthidaló, kompromisszumos megoldás születhessen. Sajnos hosszú távú ajánlatokat már nem tudunk korrekten adni, amikor vannak cégek, amelyek hetente emeltek az árakon – jegyezte meg.

Az ügyvezető úgy látja, az állami beruházások csökkenése várható, emellett attól félnek, a lakosság pénze elfogy, illetve az megélhetésre, rezsire kell. – Borúlátó vagyok, ennek ellenére próbálunk mindent megtenni, hogy minél jobb árakat tudjunk adni a lakosságnak és a kivitelezőknek. Sajnos a 2008-as válsághoz képest a mostani súlyosabb, úgy gondolom, legalább négy-öt év kell kiheveréséhez. A jövőképet én sem látom tisztán, mire számíthatunk, de mivel cégünk viszonylag kicsi, rugalmasak vagyunk, tudunk választ adni a kihívásokra.



Ennek részeként a dunaújvárosi telephelyen egy komoly fejlesztés részeként oktató- és bemutató bázis készül, az épület másik fele pedig raktár lesz. A dunaföldvári bázison is hasonló beruházást valósítottak meg, az ottani épületet is oktató- és bemutató funkciókra használják, s már a további bővítésre is vannak terveik. Mert mint mindig, a jövőt készítik elő.