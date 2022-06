Budapest - Azzal mindenki tisztában van, hogy manapság már rendkívül jól lehet kommunikálni úgy is, hogy fizikailag nem találkozunk a partnerünkkel, csak telefonon és interneten tartjuk vele a kapcsolatot. Ezt gondolták tovább a nagy multinacionális cégcsoportok vezetői, akiknek szerte a világban vannak leányvállalataik, és arra jöttek rá, hogy felesleges mindenhol, például pénzügyi, beszerzési vagy éppen IT-részleget fenntartani. Elég, ha a szakembereket földrajzilag egy helyre gyűjtik össze. Ekkor, nemcsak kevesebb kell belőlük, de egyszersmind a vállalaton belül nő a minőség is, más szóval a termék is versenyképesebb lesz a világpiacon.

Az ilyen egységet, amely képes kiszolgálni a cégcsoportnak a világ bármely pontján lévő leányvállalatát, hívják szolgáltató központnak (SSC), illetve ha üzleti funkciókat is ellát, akkor üzleti szolgáltató központnak (Business Service Centre – BSC).

Kevés olyan cég van a világon, amelynek a termékeivel az emberek többsége már találkozott. A hírben szereplő, 110 éves Kostal-Group esetében ehhez elég csupán beülni akármelyik személyautóba. Talán ezért is hívják az autóipar szürke eminenciásának a világ négy kontinense huszonegy országának negyven helyszínén leányvállatokat üzemeltető cégcsoportot.

Döntően az autóiparban működik, de szép eredményei vannak az automatizálás vagy a mechatronika, sőt újabban a napelemek piacán is. Összesen világszerte 18 500-an dolgoznak a vállalatcsoportnál, és 80 százalékuk Németországon kívül.

Most jutottak el oda, hogy a pénzügyi és az IT területeiket egy közös, a teljes vállalatcsoportot kiszolgáló BSC-be vonják össze, amelynek helyszínéül Budapestet választották. „A tehetség és a hozzáértés egyaránt megtalálható Magyarországon. Úgy gondoljuk, hogy ráadásul a magyar kultúra is jól illeszkedik az értékeinkhez – fejtette ki döntésük indokait a cégcsoport vezérigazgatója, az egykori alapító dédunokája, Andreas Kostal. A Kostal megadja munkatársainak a bizalmat, a bizonyítás és a felelősségvállalás lehetőségét azzal is, hogy bizonyos szakmai kérdésekben saját maguk dönthetnek – tette hozzá.

Andreas Kostal vezérigazgató

A városligeti Átrium Parkban ősszel nyíló irodájukba is elsősorban kreatív, az eddigi normákat megkérdőjelezni merő és akaró, új utakat felkutatni vágyó szakembereket keresnek. Mint mondják, a munkatársaik figyelve, kimondottan keresik a tehetségeket, akiket a cég vezetése is kiemelten kíván majd menedzselni.

Az első ütemben összesen mintegy 360, angolul beszélő, magasan képzett, IT-s és pénzügyes szakembert szeretnének alkalmazni, és közülük az első százat – elsősorban a vezető pozíciók betöltésére – már ez évben fel kívánják venni.

Ez viszont már érdekes lehet mindazoknak a dunaújvárosiaknak is, akik megfelelő képzettséggel bírnak. Városunkból ugyanis hamarabb elérhető az iroda, mint a főváros sok távoli kerületéből. Ráadásul, manapság, a home office térhódításával, nem is biztos, hogy mindennap be kell majd járniuk…

Az erős versenypiacon minden tekintetben vonzó állásokat kínálnak: jó pénzt, együttműködő csapatot és munkatársakat, empatikus, tehetségeket menedzselő vezetőket és inspiráló munkakörnyezetet – emelte ki Christian Klein, a cégcsoport HR-elnökhelyettese.

Az új irodában barátságos, modern, inspiráló, start-up jellegű munkakörnyezetet alakítanak majd ki. Ráadásul, itt minden a fenntarthatóságról szól majd. A többi között az energiaigényt a tetőn elhelyezett napelemekkel kívánják biztosítani, gyűjtik és újrahasznosítják az esővizet, és csak elektromos autókat használnak majd. Ezenfelül minden egyes új belépő után egy-egy facsemetét is el kívánnak ültetni.