Olvasóink közül többen is jelezték, hogy bár nagyon számítottak rá, nem kapták meg a családi adó-visszatérítést. Volt, aki kétségbeesett, mert addig kapott haladékot a kőművesmunkák kifizetésére, és volt, aki csak bosszankodott.

– Nálunk felemás a helyzet, a feleségem megkapta, én viszont nem, noha egyszerre adtuk be. Pontosabban én töltöttem ki az adatlapokat, és adtam be interneten keresztül mind a kettőt – mondta Kenéz Péter kétgyermekes szekszárdi családapa. – Kaptunk visszaigazolást, hogy rendben, sőt levelet is, de csak egyikünk számlájára érkezett meg a pénz. Nálunk szerencsére vészhelyzet emiatt nincs, bízom benne, hogy májusban majd számíthatunk rá.

– Felújítottuk a lakásunkat, sajnos többe került a kőműves és a villanyszerelő munkája annál, mint amiben az elején megegyeztünk. Úgy beszéltük meg a szakemberekkel, hogy a hiányzó összeget – közel egymillió forintot – akkor kapják meg, amikor az adó-visszatérítésünk megérkezik, vagyis február közepén – mondta Horváthné Fülöp Panna.

Olvasóink kérdéseit továbbítottuk a megyei adóhivatal felé, Mózsik Szilvia sajtószóvivő válaszolt.

– Az szja-visszatérítés összegét legkésőbb február 15-ig automatikusan az a jogosult kapta meg postán vagy utalással, akinek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ismeri a szükséges adatait. Azok, akiknek a NAV valamilyen okból (például nem nyújtottak be VISSZADO-­nyilatkozatot, vagy a róluk rendelkezésre álló adatokban olyan ellentmondás tapasztalható, ami alapján az automatikus kiutalás nem lehetséges) nem utalta ki automatikusan az szja-visszatérítést február 15-éig, de jogosultak erre, az szja-bevallási tervezetük kiegészítésével vagy az önállóan benyújtott 21SZJA-bevallásukban igényelhetik a nekik járó összeget.

Az ingatlan bérbeadása után is kérhető az adó-visszatérítésLegkésőbb március 15-től elérhető a személyi jövedelemadó bevallási tervezete, amely tartalmazza a kiutalt kedvezményelőleget is. Idén május 20-ig nyújtható be a 2021-es szja-bevallás, amelyben a jogosult magánszemély kérheti az adó-visszatérítést abban az esetben, ha február 15-ig nem kapott kedvezményelőleget.

Az adóhatóság például korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy az is kaphat vissza szja-t, aki csak ingatlant ad bérbe, és ezután negyedévente adóelőleget fizet. Ebben az esetben jogosult ő is családi adó-visszatérítésre, mégpedig azzal a feltétellel, hogy a 2021-es esztendőben legalább egy napon jogosult volt családi kedvezményre.

A visszatérítést azonban csak az adóbevallásában tudja visszaigényelni, mégpedig azért, mert az adóhivatal a magánszemélynek bérbe adott ingatlanból származó jövedelemről nem rendelkezik információval.