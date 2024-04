Kovács Richárdot sokan ismerhetik városunkban és a kistérségben egyaránt. Mi is sokszor írtunk már róla, ám nem a rendőrségi hivatása kapcsán cikkeztünk róla, hanem azért, mert számtalan sporteseményt, jótékonysági célú programot valósított és valósít meg.

A következőkben a Zsaru Magazin írását olvashatják.

Dunaújvárosban született, fiatalon bekerült a város éjszakai életébe. És még akkor is a nehézfiúk között forgolódott, amikor már javában bokszolt. Sőt. Pénzért, profiként. Meséli: az egyik profi szervezetnél még címmérkőzést is vívott, győzött le olyan hazai versenyzőket, akik később olimpiára is kijutottak. Csakhogy jött a család, a gyerek, és biztos jövedelemre volt szüksége. 2007-ben arra gondolt, kellene neki egy biztos állás, de olyan, ahol támogatják a sportot. A büntetés-végrehajtásnál kötött ki. 2010-ben jött egy lehetőség, hogy átmehet a rendőrséghez. Azt mondja, korábbi barátaitól kapta ugyan a megjegyzéseket, a kritikát, de tudomásul vették, hogy a jó oldalon éli tovább az életét. Majd lassan elkoptak az éjszakából ismert barátok, és ez így van rendjén.

Még folytatta a bokszot 2014-ig, egészen jó mérleggel, mígnem valamelyik edzésen megtörtént a baj. Egy emberes jobbegyenese elől ellépett az ellenfele, és jól tette, mert a levegőbe elrepült ütés akkora volt, hogy Kovács Richárdnak kiszakadt a jobb válla. Azóta csavarok tartják. Ez az eset pontot tett a karrierje végére. Viszont edzősködni kezdett. Előbb ökölvívókat tanított, majd kitalálta a HIT BOX 60 nevű, a nevéből következően hatvan percig tartó és a boksz elemeire épülő edzésrendszert. Eleinte négy-öt érdeklődő kereste fel, ma már több mint harminc résztvevője van egy-egy foglalkozásának.

Fotó: SZABÓ GABRIELLA, RENDŐRSÉG

2010-től 2018-ig a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság járőre, később járőrparancsnoka volt, aztán körzeti megbízott lett, néhány évig a székesfehérvári mekta kötelékében dolgozott. Feszes, férfias, zárt rendszerben. Néha veszélyben. Megbízható társak között. Egy idő után haza kellett mennie, ma Mezőfalva rendőrőrsén dolgozik, a környező települések körzeti megbízottja.

Rendőrként megélt egy-két, átlagember számára felfoghatatlan helyzetet. Gyermekhalált. Magasról elé ugró öngyilkos nő tragédiáját. Mentett embert égő házból, és tett rendet veszélyes helyzetben. Munkáját nagyban segíti, hogy sportmúltja és edzői jelene okán jól ismerik a környéken. A bunyós. Így nevezik. És az edző. Így is. HIT BOX 60. Jegyezzük meg! Még sokat fogunk róla hallani.