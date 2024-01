Elmondható, hogy évről évre hosszabb a pollen-, és így az allergiaszezon is hazánkban. A pollenek télen is keringenek, bár csak alacsony koncentrációban. Amint arról a penzcentrum.hu is beszámolt, megállapítható, hogy 20 év alatt folyamatosan korábbi időpontra tolódik a szezonkezdet. Mint írják, míg 2000-2010 között átlagosan a 46. naptári napon indult a szezon, 2011-től ez már átlagosan a 22. napra ugrott vissza, kitolva ezzel a pollenidényt.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által összefoglalt 2023-as év végi pollenhelyzet szerint az elkövetkező időszakban az allergén növények pollenjei csak csekély mértékben fordulnak elő, a parlagfű pollenje továbbra is jelen lehet a levegőben, továbbá még előfordulhatnak pázsitfűfélék, csalánfélék, libatopfélék, valamint üröm és kender, és a ciprus-, tiszafafélék, hárs és fenyőfélék virágporszemeivel is találkozhatunk, bár csak kis mennyiségben. Január tehát egy viszonylag enyhe időszak volt az allergiások számára, tél végén, azaz februárban azonban már a mogyoró és az éger pollenjei is megjelenhetnek.

Fotó: Novotni Ákos

Az NNGYK emellett kiemelte, a fűtési szezonban gyakoribbá válhatnak a penészgomba és a poratka által kiváltott allergiás megbetegedések. A tavasz érkezésével pedig a nyírfa, nyárfa, kőris, tölgyfa, bükkfa, valamint a fűzfa pollenjei „támadnak” majd. Fontos tehát, hogy allergiás tünetek esetén (orrdugulás, tüsszögés, orrfolyás, szemviszketés) szakorvoshoz forduljunk. Az allergiát ugyanis sokan ártalmatlan betegségnek tartják, hosszú távon azonban komolyabb szövődményeket okozhat, kialakulhat arcüreg és orrmelléküreg gyulladás, valamint asztma is. Az allergológus által elvégzett allergiatesztet tehát még a szezon kezdete előtt érdemes elvégezni, így felkészülten ugorhatunk bele a 2024-es pollenszezonba.