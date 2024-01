The Bird of the Forest

Fotó: Daróczi Csaba

Kedden hozták nyilvánosságra a Close-up Photographer of the Year nemzetközi pályázat eredményét, ahol 67 ország 12 ezer fotója versengett. A makró- és mikrofotózást népszerűsítő pályázat fődíját Daróczi Csaba nyerte az Erdő madara című felvételével, ami a kiskőrösi Szücsi erdőben készült.

„Elég jól indul ez az év (...) Még számomra is felfoghatatlan az eredmény, hiszen a fődíj mellett, még két kategóriában is első lettem:))) Hát ez már túl sok a jóból...” – írta a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Daróczi Csaba.

A fődíjas fotó mellett, a pillangók kategória győztese lett Az esküvői vendég című fotója és a tájkép kategóriában a Hullámtörés című felvétele. Utóbbi kategóriában döntőbe jutott az Alga pizza felvétele is. A víz alatti fotóknál pedig szintén a legjobbak közé került a Halak csillagkép elnevezésű Daróczi-fotó — olvasható társoldalunkon, a baon.hu-n.

A tavalyi évet is sikeresen zárta Daróczi Csaba. A Magyarország 365 fotópályázaton első díjat nyert az Erdő állatai című sorozatával.

Egyedi és utánozhatatlan látásmód

A 2022-es Magyarország 365 (MO 365) fotópályázat egyik díját, a különdíjat a dunaújvárosi Holczer Tibor vehette át egy évvel ezelőtt a Magyar Állami Operaház új művészeti és logisztikai központjában, az Eiffel Műhelyházban. Holczer Tibor Pentele híd című képe a fotópályázatot támogató partnerszervezetek közül a Magyar Turisztikai Ügynökség különdíját kapta. Holczer Tibor több pályamunkájával jelentkezett a 2023-as pályázatra is, de ezúttal díjat nem kapott. Egy kis összegzésre kértük az általa ismert Daróczi Csabáról, aki a 2022-es és 2023-as versenyen is díjazott volt:

Balról a harmadik Holczer Tibor, az első sorban mellette jobbra Daróczi Csaba

Fotó: Holczer Tibor felesége, Ildikó

„Fotózás mellett követem a hazai fotós híreket és eseményeket is, s a közösségi oldalak jóvoltából rengeteg szép fotót is látok rendszeresen. Mivel én is természetfotós vagyok, régóta ismerem Csaba képeit és munkásságát. Tetszik egyedi és utánozhatatlan látásmódja, s csodálom érte, hogy gyönyörű fotóit egy középkategóriás technikával is meg tudja valósítani. Tudása, szerénysége és elhivatottsága példaértékű lehet mindenki számára. Tavaly (2022. december – a szerk.) volt szerencsém vele személyesen is találkozni, s pár szót váltani a MO 365 fotópályázat eredményhirdetésén, amikor elárulta, hogy első díjat nyert képét egy telefonnal készítette. Példakép minden tekintetben.” (Szerző: VZs)