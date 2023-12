Korábban egy családi karácsonyi vacsora dresscode-ja nem állt messze egy üzleti megbeszélésen elvárt öltözettől. Ekkor a nagyi felvette az ünneplős ruháját, a gyerekek angyali ruhácskába öltöztek, a felnőttek pedig csinos blúzt vagy elegáns inget öltöttek magukra. Manapság ez egyre kevésbé bevett szokás, hiszen rengeteg háztartásban váltotta fel a formális megjelenést az úgynevezett csúnya karácsonyi pulcsi.

A karácsonyi témájú viselet egykor gúny tárgya volt, azonban lassan, de biztosan esszenciális ruhadarabbá vált az ünnepekkor.

Ma már megrökönyödnek az emberek, ha azt közöljük velük, hogy nem tartalmaz csúnya karácsonyi pulcsit a téli ruhatárunk. Biztosan állíthatjuk tehát, hogy a ronda karácsonyi darabok immáron alapvető részét képezik az emberek téli kollekciójának.

A csúnya pulcsik olyannyira népszerűvé váltak, hogy kitörtek a szűk családi összejövetelekkor viselt ruhadarabok csoportjából, és meghódították a világot. Ezekkel a pulóverekkel ma már találkozhatunk reklámokban, filmekben és divatshow-k színpadán egyaránt. Elterjedésükre megannyi magyarázat létezik, de annyi biztos, hogy világszerte ünnepi hagyománnyá vált viselésük.

A karácsonyi témájú felsők az 50-es években tűntek fel, de ekkor nem örvendtek nagy népszerűségnek. A színes, giccses pulcsik a 80-as években robbantak be a köztudatba és rögvest elterjedtek a popkultúrában, azonban a következő évtizedben le is csengett a gyorsan jött népszerűség. A kétezres években újra virágzásnak indult a ronda pulóverek kora, és a közösségi média megjelenésével a virágzás azóta is tart.

Mondhatjuk, hogy ma a csúnya karácsonyi pulcsik fénykorukat élik.

Évről évre előkerülnek az ünnepekkor, mint a karácsonyt alapvetően meghatározó motívumok. Nem csoda, szerethető kis ruhadarabok ezek, amik biztosan egytől egyig minden ember arcára mosolyt csalnak. Annyira tetszetős ruhadarabokká nőtték ki magukat a különféle mintázattal, figurákkal, csillámmal, néha még külön elemes világítással megspékelt, változatos anyagokból összetákolt pulcsik, hogy világszerte tematikus bulikat is rendeznek, amiken elvárás egy-egy ilyen pulóver viselése.

A ronda karácsonyi pulcsik tehát mindenhova becsempészték varázsukat: az óvodákba, iskolákba, sőt, még az irodába is, ahol egyszer egy évben a megszokott ingeket és zakókat a piros orrú Rudolffal, Grinccsel, vagy nagy szakállú Mikulással díszített felsők váltják le.

A ruhaboltok legkedveltebb és egyik legkeresettebb téli darabjai ezek az ízléstelenség határát súroló darabok, amiknek értékesítésében nem csak az olcsó, tömeggyártott ruhákat forgalmazó üzletek láttak lehetőséget . Az elmúlt években ugyanis olyan csúcskategóriás luxus márkák csatlakoztak a karácsonyi pulcsi őrülethez, mint a Givenchy vagy a Dolce & Gabbana, akik ronda karácsonyi ruházatot tartalmazó speciális kollekciójukkal nyűgözték le a trend kedvelőit.

A pulcsik népszerűségét talán mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 2011-ben civil kezdeményezésre saját jeles napot kaptak. A ronda karácsonyi pulcsik napját december minden harmadik péntekén ünnepelhetjük, 2023-ban ez december 15-re esett, azonban nem csak ekkor lehet és kell őket viselni, hiszen karácsonykor szinte kötelező magunkra ölteni a lehető legcsúnyább ünnepi gúnyát.