Szó szerint nehéz terhet viszek, nemcsak a vállamon, hanem a lábaimon is. Erről nap mint nap meg kell győződnöm – sajnos. Tíz éve járok évente egy budai hegytetőn lévő klinikára, úgymond megelőzés céljából, egy speciális érröntgenre, biztos, ami biztos alapon. Tíz évvel ezelőtt még a mentőautóval a hátamon is felszaladtam volna a budai hegytetőre. Ma már ez messze sincs így. A legrosszabb az, hogy évről évre tapasztalom, és figyelem, mikor kezdem el kapkodni a levegőt. Legutóbb már a gyaloglási indulásnál gondjaim voltak. Most már csak abban bízom, az elkövetkező néhány évben legalább a Dunaújvárosból Budapestre induló vonatot befutom.