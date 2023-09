A Fejér megye déli részén található Mezőfalva községe, ahol régi, még élő kedves hagyományok is léteznek – olvasható társoldalunkon, a feol.hu-n. A szőlőszedést megkoronázó felvonulás és bál, idén sem hazudtolta meg magát. A mezőfalvai Tájháztól induló, zeneszót és kurjantásokat sem nélkülöző felvonulók sokasága utcáról, utcára tekergett, hogy mulatságra invitálja a falu lakosságát.

A lovasokat és fogatokat magába foglaló menetben a környék lovasai is jelen voltak. Ott volt például a MaNoKa tanya lovasai is, akik csikós ruhában, ostorral a kezükben adtak műsort az állomásokon. Fridrich-Czinkóczi Kata, a MaNoKa tanya megálmodójá örömmel számolt be az eseményről, mint mondta, a rendezvény tökéletes főpróba volt a hétvégi, nagykarácsonyi felvonulás előtt.

– Tavaly férjem, Norbi és én voltunk kint a helyi felvonuláson. Az én lovamnak akkor nagyon új volt minden és bizalmatlan volt. Így kicsit félve vágtunk bele idén a szüreti szezonnak. Az eltel hónapokban lassan az egész családunk „belovasodott”, így négyesben indultunk neki a mezőfalvai szüreti felvonulásnak. Norbi Tündérrel, sógornőm Laura Touch-Down nevű heréltjével, az ő párja Márk pedig Bossa Nova nevű lovával, míg jómagam Fortunával vágtunk neki a nem mindennapi kalandnak. Hihetetlenül jó élmény volt. Fortunán kívül még másik három lovunk ekkor debütált felvonulásokon. Mind a szervezés, mind a lovaink előtt le a kalappal. Csodásan viselkedtek, a megállókban pedig hatalmas szeretettel fogadtak minket. Jövőre is biztosan visszatérünk, mert remekül éreztük magunkat! Köszönjük Balogh Tamásnak a nagyszerű képeket! Alig várjuk a hétvégi nagykarácsonyi eseményt! – zárta gondolatait Fridrich-Czinkóczi Kata.