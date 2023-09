Elsőként nézzük, amelyek ezek a zöldségfajták, soroljuk: borsó, kínai kel, bab, kapor, metélőhagyma (snidling), vöröskáposzta, kelbimbó, gumós kömény, leveles vagy fodros kel, hónapos és fekete retek, brokkoli, mángold, fejes, mezei és tépő-saláta, áttelelő spenót, sóska, rukkola, vöröshagyma, cékla, póréhagyma. A fűszernövények pedig: majoránna, bazsalikom, koriander, kapor, petrezselyem.

Néhány tanács az ültetéshez. Első lépésként mindig tegyük rendbe a talajt, ahova majd a másodvetéseink kerülnek. Szedjük ki a gyökereket és a leveleket, amik a földben maradtak, ezeket akár a komposztba is beletehetjük. Ezután második lépésként ássuk fel a talajt, majd keverjük bele a műtrágyát, s ha van, a komposztot is. Egyengessük el a talajt, készítsük el a magágyakat, és ha nagy a szárazság, öntözzük be alaposan a talajt.

Másodvetésű növényeknek mindig érdemesebb rövid tenyészidejű fajtákat választanunk, olyanokat, amelyek mind az augusztusi, mind az októberi időjárást jól viselik. Érdemes ilyenkor betegségeknek ellenálló fajtákat „alkalmazni”.

Nézzünk meg néhány zöldség fajtát alaposabban. Az uborka esetében a konzervuborkának szánt fajták alkalmasak a másodvetésre. Csak akkor vessünk uborkát a másodvetésbe, ha lehetőségünk van a folyamatos öntözésre és a tápoldatozásra.

Zöldbabot is ültethetünk ilyenkor, de válasszuk inkább a zöldhüvelyű fajtákat, mert ezek nem szálkásak, viszont húsosak, ezért már akár a magvak kifejlődése előtt fogyaszthatjuk a hüvelyeket.

Októberben is akadnak olyan növények, amelyeket még elvethetünk a kertbe, ilyen a mezei saláta, a sóska és a spenót. Ezek még a nagyobb fagyok előtt kikelnek, sőt, a saláta még karácsonykor is szedhető, a másik két zöldség pedig kora tavasszal lesz betakarítható.

A másodvetésű növényeket ugyanúgy kell gondozni, mint a tavaszi vetésűeket. Tehát mindig figyeljünk oda a gyomtalanításra, a talajlazításra, az öntözésre, a tápoldatozásra és a növényvédelemre.