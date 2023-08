Ha azt mondjuk, szombaton fesztivál hangulat vár mindenkit Sárosdon, nem esünk túlzásba, ugyanis augusztus 26-án immáron nyolcadik alkalmához érkezik a Sárosd Kapa-Kupa. A szervezők az elmúlt hetekben már a versenypálya létrehozásán dolgoztak, s mint azt Sztupa Balázs szervezőtől megtudtuk, egy teljesen új nyomvonalon kialakított pálya várja a rajtra készeket.

– Hétszázötven méter hosszú lett a pálya, aminek a kialakításához kilencszázötven bálát használtunk fel. Idén új akadályokkal is bővült a pálya, igyekeztünk minél több érdekességgel megtölteni a területet. Lesz a pályán például egy áruházi bevásárlókocsi, amivel majd feladatot is végre kell hajtaniuk a versenyzőknek, akik A nagy pénzrablás sorozat figuráival is találkozhatnak a versenypályán – mesélt a részletekről a szervező, aki kiemelte: az eddiginél is több szakmai kiállítóval találkozhatnak az érdeklődők szombaton.

Ügyességi feladatokkal teli, izgalmas pálya várja a versenyzőket

Forrás: Sárosd Kapa-Kupa

Kísérőprogramként kézműves vásár és ételudvar is várja a látogatókat, míg a gyerekek a hordóvonaton, a mesesarokban vagy a színezőpontot találhatnak izgalmas elfoglaltságot. A verseny etapok közti szünetben Fűrész Mánia bemutató és chilipaprika evő verseny várja a nagyérdeműt, az eredményhirdetés után fellép a Blues Henger és MC Hawer.

A Sárosd Kapa-Kupa első versenyzője 8:30-kor áll rajthoz, az eredményhirdetésre és a díjak átadására 18 órakor kerül sor. A délelőtt során a Kapa-Kupával párhuzamosan a helyszínen emelőgép ügyességi verseny zajlik, ezt sem érdemes kihagyni.

A nevezési helyek minden eddigi rekordot megdöntve nyolc perc alatt beteltek. Az idei évben ötvenöt versenyző, köztük három hölgy áll rajthoz a kapálógépek versenyén.