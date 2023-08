Tényleg megérett az emberiség a pusztulásra. Régóta látszik, hogy a Tik-Tok meghatározó trendeket teremt, amik ritkán mennek egészséges gondolkodás mentén. A legújabb őrület, hogy élő emberek játsszák el, hogy NPC-k, vagyis non player characterek, mint egy videojátékban. Pénzre váltható ajándékok fejében ismételgetik ugyanazt. Akad, aki ezzel dollárezreket keres. Naponta. Miközben valódi tudással, ami mögött több évtizednyi munka áll, alig lehet előteremteni a megélhetésre elegendő összeget. Már a celebeknél is rezgett a léc, akik arról híresek, hogy híresek, de most már lehet, hogy jobb lenne néhány embert feltölteni a felhőbe.