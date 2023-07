Új labdarúgó topligát építgetnek a szaúdi olajmonarchia aranyifjai – egy pénzhegyen ülő befektetési alap koordinálásával. A cél ambiciózus: a világ legjobbai közé kíván emelkedni a szaúdi Pro League. Minden idők egyik legjobbja C. Ronaldo már ott labdázik, de érkezik a Real Madridból Karim Benzema, és még temérdek kiváló pedigrével rendelkező kolléga is. A 2010-es évek elején Kínában próbálkoztak hasonlóval, repkedtek a dollármilliók, ám a kínai klubfutball csak nem akart igazán emelkedő pályára állni, a válogatottról már nem is beszélve. Egy biztos, a szaúdiaknál finanszírozási gondok nem lesznek. Számukra ez még mindig csak aprópénz.