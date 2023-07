A népszerű olasz márka hazai rajongói közössége, az Alfa Amore első nem hivatalos találkozóját 2001-ben, az első hivatalosat pedig 2002-ben tartották meg.

Öt évvel később, 2007-ben már AlfaCity néven rendezték meg a találkozójukat, amely azóta évről évre egyre nagyobb. 2019-ben rekordot döntöttek, több mint 1500 Alfa Romeo érkezett AlfaCitybe. Tavaly a Szalki-szigeten újra megközelítették ezt a számot, akkor 1350 Alfát számoltak össze a két nap alatt.

Városunkban remek helyszínre leltek, mert 2023. július 7-8-án immár harmadik alkalommal tartják a Szalki-szigeten az Alfacityt, mely a világ legnagyobb alfás találkozója lesz ezernél is több autóval.

A rendezvényen nem csak korunk és közelmúltunk csodáit, hanem érdekes oldtimereket és tuningautókat is megcsodálhatnak majd a látogatók. Az Alfacity népszerű a külföldi alfások körében is, amit jól mutat, hogy minden ötödik résztvevő hazánkon kívülről, azaz Ausztriából, Csehországból, Lengyelországból, Olaszországból, Szerbiából és Szlovákiából érkezik.

A rendezvényen fellépő előadók többségében Alfa Romeo tulajdonosok is egyben. A találkozó szombati napján előadást tart Vályi István az alfás lóhere történetéről, a nap házigazdája pedig idén is Rákóczi Ferenc rádiós műsorvezető, az Alfa Romeo hazai márkanagykövete lesz. Kiegészítő rendezvényként táncshow, felnikitartó-verseny, baleset-megelőzési előadás, biciklitúra, és alfás tetoválások versenye színesíti a programot.

Mindkét nap záróprogramja hajnalig tartó buli lesz. Pénteken Regán Lili, Naksi, majd DJ Miller Zenér. Szombaton napközben fellép az utcazenészekből álló AlfaCity Band, az EZ Fight Zenekar pedig egy az alfásokról és AlfaCityről írt dallal is készül a rendezvényre.

Az esti DJ pedig Nigel Stately lesz!

A rendezvény részletes programja megtalálható a www.alfacity.hu címen.