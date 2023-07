Az elmúlt hétvégén A király című sorozat szerepelt nálam a műsoron, amely Zámbó Jimmy karrierjét mutatja be a kezdetektől a tragédiáig. Sajnos nagyon ritka az a magyar film, amire azt mondhatom, hogy tetszett, na de ez fantasztikus volt a kultikus karakterek, az adott kor miliőjének megjelenítése miatt, tele apró, ikonikus elemek belecsempészésével. Igazán remek megoldást választottak ahhoz is, amikor az igazi Zámbó Krisztián találkozik fiatalkori önmagával. Na és az a sokáig vitatott lövés... Ez a sorozat szépen felépítve magyarázatot is ad mindenre. Persze, minden epizód úgy kezdődik, hogy igaz történetek és hazugságok alapján...