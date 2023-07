Hőségriasztás van érvényben és azt javasolják, hogy a legmelegebb órákban, 11 és 15 óra között, aki teheti, ne tartózkodjon a napon! – olvasható társoldalunkon, a feol.hu-n. Ám saját magunk védelmén kívül fontos, hogy az állatokra is figyeljünk. Erre hívta fel a figyelmet a Sóstó Vadvédelmi Központ is, akik közösségi oldalukon adtak néhány tanácsot. Mindegy, hogy kert vagy egy kisebb erkély áll rendelkezésünkre, helyezzünk ki egy kis tálba – még a virágalátét is megteszi – vizet, hogy az arra járó süni vagy az odarepülő madár fel tudjon frissülni. De ezek napi szintű cseréjéről se feledkezzünk meg, hiszen a friss ivóvíz fontos. Ezen túl, amire még érdemes figyelni, hogy túl sokáig ne hagyjuk fedél nélkül az esővízgyűjtőket, pangóvizeket, mert ezekkel akaratlanul gyarapíthatjuk a szúnyogok tartalmát, már akár a fent említett virágládák vizében is megtelepülhetnek.