Milyen a gólyás élet Előszálláson? Ha jól látjuk, eléggé szereti megfigyelni a gázlómadarakat.

– Nagyon szeretem az állatokat. Nekem hitvallásom lett Rónay György: Mondd, szereted az állatokat című verse. Otthon is télen etetem a madarakat, nyáron viszont gondoskodok arról, hogy mindig legyen friss víz az itatóban és a madárfürdőben. Jó látni, ahogy lubickolnak, pacsálnak a vízben a nagy melegben. A gólyafészek egyébként itt van a művelődési ház előtt, amikor kilépek a könyvtár ajtaján rögtön rálátok a kis családra. A közösségi oldalon is folyamatosan tájékoztatom a lakosságot és ahogy tapasztalom, mindenki szívébe zárja és teljes jogú előszállási lakosként tekint a madarakra.

Mivel rabolták el a szívét?

– A tavasz eljövetelének biztos jele számomra, ha az hím gólya megérkezik és elfoglalja a fészkét március végén, április elején. Öröm nézni, hogy milyen nagy hozzáértéssel szorgalmas munkával hordja az ágakat, javítgatja a fészket, hogy mire a párja is „hazatér” már kényelmes otthon várja. Pár napra rá megérkezett a tojó is (hurrá!!!) kezdődhet a családalapítás. Ez az idén nem volt épp zökkenő mentes, ugyanis megjelent egy harmadik gólya is a fészek körül, aminek hatalmas kelepelés, „vita” lett a vége. Szerencsére hamar megoldódott a probléma.

De aztán jött az újabb történés...

– Igen! Április elején szomorúan tapasztaltam, hogy két tojás kipottyant a fészekből és az egyik össze is törött. Felhívtam a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületet, ahol elmondták, hogy nem egyedi esetről van szó, hasonló már többször is megesett. Azt tartják valószínűnek, hogy a gólyák felismerik a korai, még terméketlen tojást, amitől így szabadulnak meg. Aggódva pillantottam fel a fészekre minden reggel, amikor beértem a munkahelyemre. Boldog voltam, amikor azt láttam, hogy újabb költési folyamatba kezdett a madárpár. Attól a pillanattól kezdve, amikor már biztos voltam abban, hogy lesznek fiókák, előkészítettem a fényképezőgépemet, amivel elég közeli képeket lehet készíteni a fészekről és lakóiról. És most június elején végre felbukkantak a fejecskék a fészekben. Kitörő örömmel fogadtam a négy kis buksit.

Június elején felbukkantak a fiókák fejecskéi a fészekben.

Fotó: Tábiné Nyúl Gabriella

És jöttek az újabb fejlemények, ám ezúttal pozitívak, ha jól tudom...

– Valóban! Miközben fotózgattam a fiókákat, hazajött az egyik szülő. Akkor vettem észre, hogy az egyik lábán gyűrű van. Mivel már nem ez az első eset, hogy gyűrűzött gólya lakik a művelődési ház előtti fészekben, már tudtam mi a dolgom: a lehető legjobb szögből fotót kell készítenem a gólyáról, a gyűrűről, amiről leolvashatóak az adatok és azt el kell küldenem a madárgyűrűzési központba, ([email protected] e-mail címre) hogy a gyűrűn lévő adatok alapján be tudják azonosítani a madarat. Innen derül ki ugyanis, hogy mikor és hol kapta a gyűrűt és beregisztrálják azt is, hogy azóta ki, hol és mikor látta a madarat.

Ez a gólya például 2017.08.08-án kapta a gyűrűt a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, Tiszafüreden a Górés tanyán. Gyűrűzője Kiss Róbert volt. 5 év 9 hónap 29 nappal később, 2023.június 6-án észleltem én, itt, Előszálláson.

Tehát, ha jól értem elég leolvasnom a számokat a gyűrűről és mindent megtudhatok?

– Igen, ám ez korántsem ilyen egyszerű. Ezzel a gólyával most szerencsém volt, mert szinte pózolt a kamerának. De például a három évvel ezelőtti gólyát Horvátországban, a tavaly előttit pedig Magyarországon, Somogy megyében gyűrűzték meg. Őket hetekig „üldöztem”, mire a lábukon lévő gyűrűről tudtam fotót készíteni. Sokszor nem is voltan „itthon” napokig, vagy olyan szögben álltak a fészekben, ami takarta a gyűrűt és a gyűrű is nagyon koszos volt. De le a kalappal a madárgyűrűzési központ előtt, mert számomra töredék adatokból ki tudták olvasni hőseink származását. Arra ösztönzök mindenkit, hogy ha gyűrűzött madarat lát, próbálja meg lefotózni és küldje el a fotót a madárgyűrűzési Központba a [email protected] e-mail címre. Írja meg, hogy hol és mikor látta a madarat. Értesítést küldenek majd, ha megvannak az adatok.

