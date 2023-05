Az RV Nail Design megálmodója elmondta, sok olyan stílus köszön vissza idén, amelyek az előző években is felkapottak voltak. Nyáron előkerül a színskála összes árnyalata, ilyenkor mindenki bevállalósabb. „A napos idővel egyre többen szeretnének neonos körmöt, de a pasztellszínek is kifejezetten trendik idén” – jegyezte meg a körmös szakember. Hozzátette, most a természetközeli hatást nyújtó zöld az aktuális színsláger, ugyanakkor sokan kérnek csillogó, csillámos körmöt, amely a napsütésben remekül mutat.

Az új dizájnok mellett rengetegen szeretnének színátmenetes, úgynevezett babyboomer körmöt, ezt minden korosztály imádja. A műkörömépítő megemlítette, vendégkörében az örök klasszikusként emlegetett tűzpiros és fehér francia köröm meglepően már nem olyan kelendő. „A piros szezonálissá, karácsonykor közkedvelt színné vált, a francia pedig már inkább extrémebb, színes formában népszerű” – mondta.

A körmös szakembert arról is kérdeztük, milyen trendet jósol a jövőre nézve, amire egész egyszerűen azt a választ adta: tejfehér. Az elegáns, stílusos szín egyre divatosabb, ebből pedig azt a következtetést lehet levonni, hogy a közeljövőben a visszafogott, letisztult megjelenés lesz a módi a körmök világában. A műkörömépítő ezt ki is egészítette azzal, hogy mostanában egyre nagyobb az igény a rövid körmök iránt.

Ez persze nem azt jelenti, hogy innentől kezdve csak a szimpla, egyszerű köröm stílusos, hiszen a díszes, ékes dizájn mindig feldobja az ember küllemét. Mint mindig, az idei trendek most is csak iránymutatásként szolgálnak, a legjobb, ha mindenki saját személyiségét követve választ műkörömdizájnt.