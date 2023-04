Ma, nagypénteken nyitva volt a piac. Igaz, foghíjas standok között nézelődtünk, mégis, majdnem mindent megvehettünk, ami a vendégváráshoz kell, tán csak a szopósbárányt és a rántani való csirkét nem.

Az, hogy húsvét előtt elfogy a tojás, újfent puszta riogatás volt: több helyütt is kínálták, 90-100 forintért darabját. Egy hölgy vitte is, tálcástul, sietősen tette hozzá, most ért haza külföldi munkahelyéről, s mily szerencse, hogy még be tud vásárolni.

Bár az üzletek ünnep lévén zárva voltak, gond nélkül válogathattunk füstölt áruból, volt csülök, tarja, kötözött sonka, frikandó, amin épp kellő arányban részesült a bőrke melletti szalonna és a pácolástól sötétvörös hús. Több helyen is kínálták e termékeket, Vicsik Gábor asztalánál a füstölt hátsó csülök 2900, a frikandó és a kötözött sonka 4300, a tarja 4200 forintba került kilónként.

Zöldséget, gyümölcsöt s primőröket is kínáltak, a szabadföldi saláta feje 350 forintba került, a zsenge újhagyma és a hónapos retek csomóját 300-350 forintért adták, a medvehagyma csokorjáért 600 forintot kellett fizetni. Ezek nem maradhatnak el a sonka és tojás mellől, az igazán ínyencek pedig megfelelik e fejedelmi étket kevéske juhtúróval, ami krémes és kenhető, akár a vaj.

A spenótot és a gyenge sóskát ezer forintért vehettünk meg kilónként, hagyományosan ezeket fogyasztották régen a nagypéntek előtti „zöldcsütörtökön”.

Bár a hideg miatt kevesebb volt a vásárló, mint máskor, a forgalmat illetően a nagyvenyimi Tündérkert piacosa, Tünde mondta ki a bölcsességet:

– Nincs munkával nincs kereset. Úgyhogy ha kevés is a vevő, nem panaszkodom. Egyedül az eper nem jár úgy, ahogy kéne. No de holnap, a szombati piacon elfogy ez mind, én mondom.