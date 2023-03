Hogy az idén az aszály terén hogyan állunk majd, még nem tudni, de a fagykártól már most tarthatunk. Márciusban eddig volt néhány mínuszos éjszaka és hajnal, és még várható is. A fagyokhoz „társul” az, hogy az enyhe tél miatt hamar megindult a növények, például a gyümölcsfák vegetációja, vagyis felkeltek a téli álmukból. A lényeg: jelenleg a fák rügyeznek, virágoznak, például a sárgabarack (kajszi) is, amely talán a legérzékenyebb a tavaszi fagyokra. (Nálunk az egy szem kajszifánk mostanra már „néhai” lett, ahogy mondani szokás, elvitte a fagy, tehát újabb egy évet várhatunk arra, hogy megízleljük a fa termését. Lassan ott tartunk, hamarabb rendeznek olimpiát – négyévente –, mint ahogy a barackfánk terem.)

Mit tehetünk a kiskertben, ha a fánkat meg akarjuk védeni a tavaszi fagyok következményétől? Tavasszal az jelentheti a legnagyobb problémát, amikor a nappali felmelegedés hatására megindul a növényben a nedvkeringés, éjszaka azonban jön a fagy. Szerencsére számtalan megoldás van, amelyekkel megvédhetjük a növényeinket.

Például a gyümölcsfák rügyfakadásának késleltetésével a fagy károsító hatását mérsékelhetjük. Megelőző fagy­védelemnek számít, ha augusztustól – erről beszélni most sajnos késő bánat, de a jövőt illetően hasznos lehet – már nem adunk nitrogén­túlsúlyos műtrágyát a növényeknek, így ugyanis megáll a hajtásnövekedés.

Jó módszer lehet még a füstölés vagy a fagy­védelmi permetezés, ahol a vesszőre fagyó vízpermet véd a még hidegebb külső levegőtől, de nagy fagyok idején szokás a gyümölcsösökben éjjel égetni, kis tábortüzeket gyújtani, ezek is képesek pár fokkal emelni a hőmérsékletet.

A permetezés, locsolás ellentmondásosnak tűnik, de kipróbáltan hatékony. A módszer lényege: a kijuttatott víz a fagy hatására a környezetébe hőt ad le, ami megvédi a gyümölcsöst. A későbbiekben a jég már szigetel, így véd a fagy­kártól. A fagyvédelmi öntözéssel eredményesen –7 °C-ig lehet védekezni.

A gyümölcsfák öntözése azért is jó megoldás a kora tavaszi fagyvédelem során, mert így a fagyérzékeny fázisukat a tavaszi fagyok utáni időszakra tolhatjuk el. A nappali időszakban a gyümölcsfák folyamatos öntözése azért is hasznos, mert ezáltal később indul meg a nedvkeringésük. A virágzáskésleltetés következtében az érés időpontja is késik néhány napot, ami nem gond, így ugyanis nem egyszerre lesz nagy mennyiségű gyümölcsünk, hanem hosszabb ideig, arányosan elosztva.

(Forrás: agararszektor.hu)