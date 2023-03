Dunaújvárosban a Gárdonyi Géza Görögkatolikus Általános Iskola vendége volt tegnap Garami Gábor népszerű rádiós műsorvezető, zenész. A több neves együttesben is megforduló dobos az alsó és a felső tagozatos diákok számára is tartott egy-egy rendhagyó zeneórát az intézmény aulájában. Az Enyingen született, ám a diákéveit már Dunaújvárosban töltő Garami Gábor baráti közegbe érkezett, hiszen mint Szóládi Zoltán, az intézmény vezetője felidézte, korábban egy lépcsőházban laktak, és együtt koptatták a Bánki középiskola padsorait is. Garami Gábor könnyed, tapsos ritmusgyakorlatokkal melegítette be a lelkes diákságot, majd az egyre komplexebb ütemekről a dobok és a dobolás került az interaktív tanóra középpontjába.

A rádiós műsorvezető a játékos feladatok során hangszer- és zenetörténeti érdekességekkel is színesítette előadását. A nebulók megismerhették a dobok fajtáit, azok elkészítési módját és néhány apró finomságot, tippet, trükköt is elleshettek, hogy miként is lehet helyesen megszólaltatni az ütős hangszereket.