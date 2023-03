A parkban töltött délután alatt ugyanúgy a bőrünkre tapadhatnak, mint kertészkedés közben

Az új évszak kezdetével ébredezik a természet. A kellemes idő hatására nem csak a szorgos méhek kezdik el tevékenységüket, de a virágzó, zöldellő növényzetünk ellenségei is belefognak a nyüzsgésbe. Aggasztó, hogy az ember és állat egészségét veszélyeztető kullancsok szezonja is elkezdődött.

Korábban a tavasz közepén indult a vérszívóidény, azonban az elmúlt évek enyhe telei miatt sajnos már szinte minden hónapban óvakodnunk kell a kullancsoktól, télen és nyáron egyaránt számíthatunk az apró, de ártalmas rovar felbukkanására. Ezért bármennyire is élvezzük azt, hogy a téli időszak melegebb napjai miatt nincs szükségünk extrém öltözetekre, az idő előtt érkező enyhe időnek mégis megvan a hátránya.

A kullancsok nem csak visszataszító külsejük miatt irtózatosak, de közülük rengeteg egyed fertőzött is, amelyek csípésükkel juttatják be kórokozóikat a szervezetbe, ez pedig számos, akár súlyos lefolyású betegséget is okozhat.

Magyarország Európa közepesen fertőzött országai közé tartozik, ami okot ad az elővigyázatosságra, ugyanakkor az ország különböző térségein más-más mértékben fordulnak elő a vérszívók. A korábbi évek adatai szerint Nyugat-Magyarország erősen fertőzött, amíg Fejér vagy Tolna megye inkább az enyhe fertőzöttségű területek közé tartozik. Ez persze nem azt jelenti, hogy az alacsony fertőzöttségnek kitett régiók lakói hátradőlhetnek, hiszen itt sem árt az óvatosság.

Sajnos a klímaváltozás következtében számos olyan faj is megjelent az országban, amely korábban nem tudott volna életben maradni. 2021-ben egy kutatócsoport két, itthon nem őshonos, veszélyes kullancsfaj felderítését tűzte ki céljául, s ehhez a lakosság segítségét kérték. Így jött létre a kullancsfigyelo.hu, ahova a kutatás első évében két, 2022-ben pedig már kilenc Hyalomma nevű példányról érkezett bejelentés.

Idén a kutatók egy új kezdeményezéssel rukkoltak elő. Ez a „Kullancs a kertben” projekt, amelynek segítségével a hazai kullancsokat is vizsgálják majd.

Fontos tudni, hogy a kullancsok nem csak a kertben, de a városban is előszeretettel megbújnak, így a parkban töltött délután alatt ugyanolyan esély van arra, hogy ruhánkra, bőrünkre kapaszkodik egy-kettő, mint egy kiadós kertészkedés közben. Emellett a vérszívók megjelennek a játszótereken, és még a strandon is találkozhatunk velük. Habár ugrani nem képesek, a levelek, fűszálak végén türelmesen várnak „áldozataikra”, akiket a testhőmérséklet, kilélegzett szén-dioxid, és mozgás keltette rezgések alapján érzékelnek.

A kullancsok nem csak az emberekre jelentenek veszélyt, az állatok is nagy kockázatnak vannak kitéve. Lényeges tehát, hogy egy szabadban töltött nap után ne csak magunkat, de a háziállatainkat vizsgáljuk meg, kullancsok után kutatva. Ha kullancscsípéssel találkozunk, fontos, hogy ne ijedjünk meg, hiszen nyilvánvalóan nem mindegyik egyed fertőzött, fókuszáljunk inkább a kullancs eltávolítására. Sajnos számos tévhit kering a köztudatban arról, hogyan érdemes megszabadulni a bőrbe kapaszkodó kullancstól. Az egyik legrosszabb dolog, amit tehetünk az az, ha nyomkodjuk vagy csavarjuk, de krémtől, olajtól vagy ecettől se várjunk csodákat. A legjobb választás a vérszívó biztonságos eltávolítására a kullancscsipesz, amivel gyorsan és egyszerűen lehet eltávolítani a rovart bőrünkből. A rovar eltávolítása után érdemes figyelni a csípés helyét, és ha bármilyen tünetet észlelünk magunkon vagy állatunkon, minél előbb kérjünk orvosi segítséget.

(Forrás: kullancsveszely.hu, kullancsfigyelo.hu, haziallat.hu, tudomanyplaza.hu)