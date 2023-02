Már a retróőrület is őrültségnek tűnt. A dolgok nem attól lesznek jók, vagy sem, szépek, vagy sem, értékesek, vagy sem, hogy melyik korból származnak. Legfeljebb akkor, ha az egész kort átszövi az értékelvűség, mindenben arra törekszik, hogy a praktikum mellé karöltve társuljon az esztétikum is. Jó esetben a surranópályán a lélek is. De felfogom, a múltba révedésre komoly üzlet építhető. Meg még ezer, számomra érthetetlen dologra. Olvasom, elindult Magyarország első tyúktévéje. Nem tévedés, webkamerán keresztül nézhető, hallható, ahogy a tyúkok az ólban és az udvaron valóságshow-t tartanak. Fizetni is lehet érte. Nem csodálkoznék már azon sem, ha lenne Valentin-napi akciójuk.