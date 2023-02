Érdekes és meglehetősen önfeláldozó embertípus az önkéntes tűzoltóké. Nem elég, hogy a szabadidejük jelentős részét áldozzák a tűzoltásra, mentésre, katasztrófa-elhárításra, de mellette még rengeteg önkéntes társadalmi munkát is végeznek. Tennivaló ráadásul akad bőven a településen és a saját házuk táján, a tűzoltószertárban is. És a közösségi rendezvényeken való szerepvállalásukat még nem is említettük.

A múlt év vége felé számoltunk be a mezőfalvi tűzoltószertár felújításáról, a munkálatok kezdeti állapotáról és arról, hol tartottak akkor. Most újra felkerestük a helyet, mert újfent látványos részhez érkezett a folyamat. Február 13-án, hétfőn délután Sudár Mihály vezetett körbe a helyszínen.

Sudár Mihály a nemrég beszerelt sparheltet eteti építési fahulladékkal

– Ami már eddig megtörtént, az a külső szigetelés elkezdése, amit most az időjárás kissé hátráltat, így ezt abba is hagytuk a jobb időkre. Belül felvertük a betont és újrabetonoztuk. Sor került a falak levakarására, javítására, hálózására. Víz- és villanyszerelési munkák, valamint burkolási és festési feladatok töltötték ki az önkénteseink erre szánt idejét. Beüzemeltük már ezt a modern formájú sparheltet, amelyben a munkák során keletkező fahulladékokat tudjuk eltüzelni. Közben pedig jó meleget ad a hidegtől elgémberedett ujjainknak.

Az épület külső szigetelése már majdnem készen van

– Jelenleg gőzerővel dolgoznak a tetőfelújításon. Hol tartanak a munkálatokkal?

– Ha az időjárás engedi, akkor bízhatunk a gyors haladásban. Most éppen a tetőszerkezetet erősítjük, lé­cezzük, majd az új cserepeket is felhelyezzük erre az oldalra. Szerencsére takarékoskodni is tudtunk, mert tavaly amit lehetett, azt megvásároltuk, hogy kicselezzük az építőanyag drágulását. A pályázat eléggé behatárolja a mozgásterünket ilyen szempontból.

– Említették, hogy a közelmúltban elhunyt Fribák Mihály emlékére kialakítanak majd egy emlékhelyet.

– Igen, tervezünk egy felállított oszlopot az előkertbe. Még nincs meg a pontos kialakítás és a kivitelező művész sem, de reménykedünk a jó szerencsénkben. Valamint a szertárt is Misi bácsiról nevezzük el – mondta villámlátogatásunk alkalmával Sudár Mihály. Jól halad tehát a felújítás, ahogy a hétfő délután készített képeken is látható. A befejezésről még nem tudtak nyilatkozni, hiszen sok mindentől függ, köztük attól is, hogy ki, mikor ér rá segíteni. Amennyiben valaki szívesen csatlakozna a tűzoltókhoz akár munkával, vagy más támogatással, azt szívesen látják a helyszínen, illetve a közösségi oldalon lehet velük kapcsolatba lépni.