Ha meghalljuk Szűcs Antal Gábor, alias Totya vagy Horváth János, alias Dagi nevét, akkor két gitárvirtuóz jut az eszünkbe. Ha egyszerre mindkettőjük fellép egy műsorban, ráadásul együtt, akkor ez csakis egy latin karnevál lehet. Ez lesz most is február 25-én, szombaton, este 8 órakor a megszokott helyszínen, a Juharos étteremben. Legutóbb, karácsony előtt magam is részese lehettem kettőjük kiváló játékának, a Gipsy Kings Experience nagyszerű közreműködésével.

Koncertjeikkel karneváli hangulatot varázsolnak a közönségnek

Horváth Jánost a Digitál és a Gipsy Kings Experience együttesek frontembereként nagyon sokan ismerik. Ő az az ember, akinek a zenei tudását, habitusát, az emberi hozzáállását szeretjük, ő az az ember, aki nem dekázza az adni és kapni egyensúlyát, hanem sokkal többet ad magából az élet más területén is, mint amit az ­átlagember csak elképzelni tud. Szűcs Antal Gáborral évtizedek óta jó barátságban vannak, koncertjeikkel karneváli hangulatot varázsolnak a közönségnek. A két kiváló zenész játéka csak azoknak meglepetés, akik először hallgatják élőben őket. Szinte együtt rezdülnek, ahogy átadják egymásnak a dallamfutamokat, az tanítani való lenne. Bár, ha őszinte akarok lenni, ez belülről jön, ezt nem lehet megtanítani, csak kihozni abból, akiben benne van.

Jöjjenek el, hallgassák meg őket a Juharos étteremben, nem fognak csalódni!