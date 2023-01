Ma már sajnos mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki a jogosítvány megszerzésére adja a fejét, hiszen számos autósiskolának emelnie kellett a tandíjak összegét. Domján Rozália elmondta, 2022 szeptemberében volt szükség egy minimális áremelésre autósiskolájuknál, hogy lépést tudjanak tartani a piaccal. Ez, valamint a tavalyi év bizonytalan időszaka okozhattak kilengéseket a tanulók számában, összességében viszont eredményesen zárták az esztendőt.

Az idei évben azonban szintén emelniük kellett, körülbelül 6%-kal növekedtek az elméleti és gyakorlati óradíjak a tavalyi évhez képest, mind az autós, mind pedig a motoros jogosítvány kategóriánál. „A tanfolyam díja nagyban függ az energiaáraktól, az üzemanyag árától és az inflációtól, hiszen ezek erősen befolyásolják az autósiskolák fenntartásának költségeit” – mondta Domján Rozália.

A megnövekvő költségek nem tántorítják el a vezetni vágyókat a beiratkozástól, a jogosítvány megszerzésétől

Az árnövekedés a jogosítvány megszerzésének minden állomását érinti. Az elméleti és gyakorlati órák mellett tavaly az elsősegélyvizsga díja is emelkedett. Arról még nincs információ, hogy ez az ár, valamint orvosi alkalmassági vizsgálat idén drágul-e, azonban az általános emelésekkel a jogosítvány megszerzésének költsége mostanra akár a 370 ezer forintot is elérheti. Ez az összeg azonban nem tartalmazza az esetleges extra költségeket, mint a pótvizsgák és a plusz gyakorlati órák díja.

A megemelkedett költségek nem tántorítják el a vezetni vágyókat a beiratkozástól, folyamatosan igény van az oktatásra, autóra és motorra egyaránt nagyszámú a jelentkezés. Egyedüli változás a jelenléti KRESZ-oktatással kapcsolatban történt, ugyanis egyre többen az online elméleti képzést választják.

Az autósiskolákat továbbra is jobbára a fiatalabb korosztály tagjai keresik meg jogosítványszerzési szándékukkal, ez azonban általában a szülők pénztárcáját terheli, ami a jelenlegi helyzetben nehézségeket okozhat számukra. Ennek ellenére a megnövekedett igény mellett számos autósiskolában oktatóhiány is nehezíti a helyzetet, emiatt pedig a jogosítványszerzés átfutási ideje is meghosszabbodhat, ami esetleges pluszórákkal, s így pluszköltségekkel járhat.

Domján Rozália megemlítette, a tanfolyamok díjának növekedése szinte minden autósiskolánál szükségszerű, azonban további emelés már nincs tervben, ez viszont a költségektől és az inflációtól is függ. Annyi biztos, hogy a jogosítvány idén sem lesz olcsóbb, de az áremelkedés ellenére is sokaknak szüksége van a vezetői engedély megszerzésére, így marad az autósiskola körültekintő megválasztása.