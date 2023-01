Január 20-tól, azaz péntektől Fejér várme­gyével bővült a katasztrófavédelem kéményseprési ellátási területe.

A vármegye száznyolc településén, köztük Dunaújvárosban is a katasztrófavédelem kéményseprői végzik az ingyenes lakossági kéményseprőipari közszolgáltatást.

A körülbelül 94 ezer háztartást és a 170 ezer égéstermék-elvezetőt érintő feladat átvételére a katasztrófavédelem felkészült. A társasházakba a kéményseprők a jövőben is automatikusan, az év elején közzétett sormunkaterv szerint érkeznek, amelyről hirdetmény útján értesítik az érintetteket. A családi házban élő magánszemélyek pedig ezután is ingyenesen rendelhetik meg a kéményseprőipari szolgáltatást.

A családi házakban élők online is egyeztethetnek időpontot az ingyenes kéményseprői sormunka elvégzésére a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu oldalon.