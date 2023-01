Dunaújváros - Még decemberben fedeztük fel ezt a fotót a közösségi médiában, és kértük el annak szerzőjétől, hogy azok az olvasóink is láthassák, akik nem Facebook-fogyasztók. A köd borította város felől készült drónfelvételen jól látszanak a vasmű legmagasabb építményei is. Ami pedig a ködpaplan alatt lejátszódott, nos, arról már többször is írtunk. Ám ahogy a címben is olvashatják, a felhők felett mindig kék az ég, és süt a nap... Fotó: Holczer Tibor

