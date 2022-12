Többféle veszély leselkedhet a kisebb gyermekekre ezekben a napokban is, akár égés, áramütés, csonttörés is bekövetkezhet ha nem elég óvatosak a szülők – figyelmeztetnek a gyermekorvosok. Karácsony előtt, amikor a konyhában nagy sütés-főzés zajlik, gyakran előfordulhatnak forrázásos balesetek, amely a kicsiket is érintheti. Ilyenkor nem szabad sem túl forró ételt feltálalni, sem elől hagyni a konyhaasztalon, mert ezekből baj lehet – vélik a gyermekgyógyászok.

A legkisebbek gyakran kúsznak-másznak a lakásban, belenyúlhatnak konnektorba vagy megfoghatják a karácsonyi izzókat. Az ünnepi díszítéskor elektromos karácsonyfadekorációnak olyat kell választani, amely biztonságos, és ne hagyjunk szabadon vezetéket, mert ezekből áramütés származhat. A csillagszórókkal és gyertyák kihelyezésével is érdemes vigyázni, nehogy megégesse magát gyermekünk. Nem érdemes reszkírozni – mondta dr. Bincsó Éva gyermekorvos.

Ha megtörténik a baj, mit tehetünk enyhébb és súlyosabb esetben – merül fel jogosan a kérdés. A legfontosabb a megelőzés, vagyis hogy ezek a bajok ne történhessenek meg. De akármennyire is elővigyázatosak vagyunk, gyerekkorban időnként előfordulhatnak súlyosabb balesetek – véli a gyermekorvos.

Áramütést követően minden esetben kórházba kell vinni a kicsit, ha megégeti a kezét, akkor pedig a kisebb felületű seb esetében a legfontosabb az azonnali hidegvizes hűtés, csak azután használjuk az ilyenkor szokásos krémet. Kiterjedtebb égési sérülésnél természetesen mielőbb forduljunk szakemberhez – hangsúlyozza.

A téli szünetben a gyermekek az átlagosnál többet tartózkonak kint a szabadban. Dr. Bincsó Éva szerint akár egy 3-4 éves gyermeket is bátran elvihetünk korcsolyázni, a lényeg, hogy a felnőtt mindig figyeljen rá. A téli sportok, korcsolyázás, szánkózás, de önmagában a csúszós utak, járdák persze rejthetnek veszélyt magukban, előfordulhat, hogy a kicsi rosszul esik, elcsúszik.

Gyakran megesik, hogy egy esés után nagy a sírás, de kiderül, hogy nem olyan komoly a sérülés, nagyobb volt az ijedtség, az esetleges vérzés is könnyen csillapodik. Ha viszont azt tapasztaljuk, hogy nem tudja mozgatni a végtagját, folyamatos fájdalmat érez és bedagadt a sérült testrész, valúszínűleg csonttörés történhetett. Ilyen esetben azonnal vigyük orvoshoz a gyermeket.

Abban az esetben is, ha például a testmagasságának két-háromszorosáról esik le valaki, ilyenkor keressük fel minél előbb az ügyeletes gyermek-traumatológiát vagy súlyos esetben hívjunk mentőt – javasolja a szakember, aki a legfontosabb szülői feladatnak valamennyi balesettel kapcsolatban a megelőzést tartja.