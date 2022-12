Kulcs - A mézeskalács készítése és díszítése az egész család egyik kedvenc karácsonyi eseménye lehet. Ilyenkor kiélhetjük ünnepi kreativitásunkat a frissen sült mézeskalácsformákon. Rajzolhatunk azokra arcot és más, kedves mintákat, feldobhatjuk a mézeskalács máz fehérségét különféle színes cukorkákkal, mazsolával, akár magvakkal is.

A mézeskalácssütéssel, -díszítéssel megélhetjük ünnepváró kreatív energiáinkat

Eredetileg az isteneknek felajánlott eledel, majd emberek közötti ajándék szerepét töltötte be, és – művészi kivitelezésben – tölti be ma is. Hazánkban a középkor óta készítik, és több településen is nagy hagyománya van.

Ha szép díszítést szeretnénk, próbáljunk egyetlen, összefüggő vonallal dolgozni

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

A kulcsi Vinczepálné Török Katalin ma már a megérdemelt pihenéssel tölthetné a nyugdíjaséveit. Azonban szenvedélyes kertész, imádja a művészetet és gyakorolja is, hiszen maga is fest, és a mézeskalács-készítés is minden ünnepi készülődés része, ez utóbbi már több mint 30 éve.

Katalin óvónőként dolgozott, és a rengeteg továbbképzése közül az egyiken mézeskalácsot tanultak sütni a résztvevő óvó nénik, köztük Katalin is. Ezután rengeteget sütött az ovisokkal, a kolléganőkkel és a családdal. Bár mára már az egész család ügyesen tudja az ünnepi süteményt elkészíteni, de még mindig vannak olyan volt kisdiákok és munkatársak is, akik felhívják karácsony közeledtével, ha mézeskalácssütésbe kezdenek. Katalin most olvasóinkkal is megosztja a receptjét.

Katalin családjában már 30 éve mézeskalácssütéssel kezdődik az ünnepi időszak

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

Hozzávalók a tésztához: 25 dekagramm vaj, 25 dekagramm cukor és fél kilogramm méz, amelyek közül a vegyes virágmézet ajánlja az ügyes kezű hobbi cukrász. Szükséges egy kilo­gramm liszt, 2 kávéskanál szódabikarbóna és ugyanennyi fahéj és szegfűszeg is, valamint 2 tojás és 10 dekagramm kakaó, mert ettől lesz szép barna színű. A cukrot, a mézet és a vajat összemelegítjük, de csak annyira, hogy a vaj és a cukor elolvadjon. Utána adjuk hozzá a száraz összetevőket. Így egy ragacsos tésztát kapunk, amit éjszakára, de akár egy egész napra is érdemes hűtőbe tenni, majd kis adagokban 3-4 milliméter vastagságúra nyújtjuk, majd szaggatjuk. Gyorsan lehet dolgozni a kész formákkal, de a saját, egyedileg elkészített formák körbevágásával egyedi figurák készíthetőek. Például első látásra tulipánnak tűnő mintával szépséges három király sütit gyárthatunk. Katalin előmelegített, légkeveréses sütőben, 5, maximum 7 percig süti, vagy, ahogy ő mondja, szárítja ki a süteményt, 160 fokon.

A gyorsan száradó mézeskalács-díszítés titka a keményítő

A mázhoz egy nagyobb tojás fehérjét, 18 deka szitált porcukrot és fél citrom levét keveri össze, de ha az nincs épp otthon néhány csepp ecet is tökéletesen megteszi. Zacskóból pici lyukkal vihető fel a díszítés, ha lehet úgy, hogy egyetlen vonallal tudjuk elkészíteni, aztán jöhet a pöttyözés, vagy más díszítő elem. A gyorsan száradó máz titka, hogy a leírtakon túl kerül még a hozzávalók mellé 1 evőkanálnyi rizsliszt, vagy étkezési keményítő is. Az elkészült süteményeket rakjuk dobozba almakarikákkal, így lesz karácsonyra finom puha.