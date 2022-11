A kelkáposzták, fejes káposzták mellett szól, hogy nemcsak vitaminbombák, amikkel támogathatjuk egészségünket így a téli időszak kezdetén, hanem roppant sokféleképpen használhatók fel. És az árukkal sem lehet különösebb problémánk, hiszen a kelkáposzta 690 Ft/kg-ért, amíg a fejes káposzta 490 Ft/kg-ért kapható. És ne feledkezzünk el a karfiolról sem: eme finomsághoz már 590 forintos kilónkénti áron hozzájuthatunk. Vagyis a vegetáriánusok most jól járnak, hiszen kedvükre készíthetik el az ételeiket. Időzzünk még el egy kicsit a zöldségeknél, leginkább a spenótnál, amely hetek óta felkerült a kínálati listára. Lehet, hogy sokak örömére, de azért akadnak olyanok is, akik fintorognak a spenótfőzelék hallatán vagy láttán. A spenótot kedvelőknek fontos információ lehet, hogy 1200 forintot kóstál kilója. A tv-paprikára és paradicsomra vadászók előbbit 790 forintért, utóbbit 1200 forintért szerezhetik be, a kápia paprika 800 forintos kilónkénti áron, a zöld hegyes pedig 120 forintos darabáron kapható.

Úgy tűnik, a tojás árát igyekeznek szerényebbre szabni az árusok

Kikerülhetetlen kérdés a tojás, mert ha valamelyik termék ára folyamatosan nő, az a tojásé. A tojás már csak azért is kap kiemelt szerepet a karácsonyi ünnepi ciklusban, mert ilyenkor még az is süteményt készít, aki különben nem nagyon szokott. A tojás árát úgy tűnik, igyekeznek szerényebbre szabni az árusok, átlagban nyolcvanöt forintot kérnek darabjáért.

Végezetül térjünk vissza az írásunk elején említett szaloncukorhoz. A kínálatra nem lehet panaszunk. Sohár Gábortól, az egyik árustól megtudtuk, az ő standján hatvanöt féléből válogathatunk, 2700 és 6500 forint közötti kilónkénti áron.

– Az ár felső határát meghúztam, ez a 6500 forintos Vadász márkájúnál történt meg. Magyarországon több mint százféle szaloncukrot gyártanak, ami nem véletlen, hiszen csak nálunk ismerik ezt a fajta édességet, mondhatnánk hungarikum. Érdekesség, hogy a Vadászt gyártó céget felvásárolta egy olasz gyár, és tavaly három raklappal gyártott a szaloncukorból, abból kiindulva, hogy nagyobb tételt nem lehet eladni. A tavalyi tapasztalatok alapján az idén már háromszáz raklapot készítettek, és ez hazánkban mind el is fogyott.