Az iskola színeiben ünnepelték diákok a zene világnapját hétfőn a Vasvári-héten.

Az általános iskola már hagyománynak számító programsorozata a héten is tovább szórakoztatja diákjait, és nem is akárhogyan! Robog tovább a Vasvári-hét, első körben a zöld-sárga nappal, ahol kicsi és nagy egyaránt az iskola színeiben pompázva jelezte elköteleződését az iskola felé.

Gálosfai Tímea, az általános iskola igazgatónője elmondta, a zöld-sárga nap a Vasváriban az összetartozást és az együttműködést is jelképezi.

Az összefogás iskolák között is jelen van, és ezt mi sem mutatja jobban, mint az a zenés műsor, amelyet a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium 80 fős kórusa adott a nagyszünetben a Vasvári diákjainak. A zene világnapja alkalmából szervezett produkción a Pocsai Mária által vezényelt kórust citerával, zongorával, valamint elektromos és basszusgitárral kísérték, amivel nagy sikert arattak az iskolások között.

A Vasvári-hét kedden kutyás programokkal és hétkarikás játékokkal folytatódik tovább.