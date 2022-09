A kétnapos versengés helyszíne a Duna kulcsi szakasza lesz. A gyülekező, regisztráció, étkezések és a szállás helyszínét a felújított és megújult kulcsi hajóállomás biztosítja. A program a 24 órás csónakos, páros pergetőverseny.

A pergetés a ragadozóhal-fogás műcsalival történő műfaja. A dunai ragadózó halak teljes skálája – harcsa, csuka, süllő, kősüllő, jászkeszeg, sügér és a domolykó – a horgászok potenciális zsákmánya a versenyen részt vevőknek. Fontos információ, hogy a pergetés tradicionálisan egy páros és csónakos verseny, így az egész kiírás, lebonyolítás is ez alapján zajlik.

A kulcsi Duna-szakasz kifejezetten jó helyszín a pergetésre, éppen ezért a pergetőhorgászok rendszeresen horgásszák a kulcsi Dunát. Sőt, az országos bajnokság minden évben tart fordulókat is a település partja mentén. Így történt ez az elmúlt hónapban is.

Ezek kapcsán alakult ki a kulcsi település vezetése és a horgászszövetség között, valamint Mészöly Sándorral, a szakszövetségi kapitánnyal a jó kapcsolat, aki közel évtizede áll a pergetőhorgászok élén. Mind a szövetségnek, mind a településnek az volt a célja, hogy a horgásztársadalom kötődjön Kulcshoz.

Hiszen a Duna a kulcsiaknak olyan kincs, amelyből törekvéseik szerint profitálni szeretnének minden értelemben. A vízi életet, az evezést, a horgászatot nem csak a turizmus és vendéglátás szintjén kezelik. Mert számukra ez sajátos kulcsi életmódot jelent. Ezért fejlesztési terveikben, munkáikban is messzemenőkig figyelembe veszik és rendezvényeikkel is közvetítik ezeket a törekvéseket.

Az a cél, hogy a horgász­társadalom kötődjön Kulcshoz

A bajnokság és a találkozó jelentőségét tovább növeli, hogy ebben a sportágban világviszonylatban is kiemelkedően jól szerepelnek honfitársaink.

A verseny programja a Pergető Triatlon szabályai szerint zajlik majd ebben az évben is. Reggelivel kezdenek, majd az első etap ebédig tart. Az ebédszünet után a második etap vacsoráig tart, a harmadik etap vacsorát követően másnap reggelig, majd reggeli és eredményhirdetés következik.

A szervezők szeptember 4-ig várták a versenyzőpárosok jelentkezését. Ez alapján a hétvégén is népes mezőny várható.

Egy ilyen találkozó és verseny sikerének a záloga, hogy nem csupán tudáspróba, de a műcsalis horgászok baráti találkozója és tapasztalatcseréje is egyben.