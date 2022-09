Ablakokban, ajtóréseken, minden láthatatlan kis nyíláson képesek bejutni az otthonokba a poloskák, amelyeket gyakran már csak akkor veszünk észre, amikor hangos zörejjel, mint egy mini helikopter, repkednek egyik szekrényről a másikra. Ez a tevékenységük éjjel a legizgalmasabb, amikor pár másodpercig halljuk őket, majd egy nagy koppanás kíséretében elcsendesednek. És akkor nem lehetünk biztosak abban, hogy nem az ágyneműn landoltak ezek a cseppet sem kedves kis ízeltlábú rovarok. Nyomkodásuk, nyomorgatásuk nem javasolt, nem véletlenül hívják ugyanis őket büdösbogaraknak: kellemetlen szagú levet árasztanak magukból büntetésképp, ha ilyesmire vetemednénk. De mégis akkor mit tehetünk ez ellen az invazív faj ellen, ami egyébként nem egy agresszív típus, nem bántja a körülötte élő élőlényeket?

Azt mondja a „népi szakirodalom”, hogy vannak bizonyos színek, ami vonzza őket: ilyen például a sárga, de ugyanezt tapasztalják a zöld és a barna szín tekintetében is. Ennek oka vélhetően az, hogy a poloska a természetben a növényeken lel otthonra, s nyilván a mi otthonunkban is ezeket a színeket találja kedvesnek. Szóval kerüljük ezeket a színeket – már amennyiben ez lehetséges. A hűvös idő beköszöntével ők is szeretnének túlélni, áttelelni, ezért keresik a melegebb helyeket – mint például az emberek otthonait. Minden apró nyílást igyekezzünk befedni tehát. A rolós szúnyoghálók alatt simán be tud jönni, de a kevésbé jól záródó bejárati ajtókon is átjut. Keressük meg ezeket a pontokat és használjunk plusz szigetelést. Vagy pedig rendszeresen fújjuk be ezeket a területeket olyan anyaggal, amit a poloska nem szeret. Ilyen például a mentaolaj, a teafa és a fokhagyma is. Bár ez utóbbinak nagy hátránya, hogy nem csak a poloskát fogja zavarni az illata… A természetes módszerek mellett van néhány vegyi agyagot alkalmazó poloskariasztó szer is, amely szintén hatékony lehet. Azokra a helyekre kell fújni, ahol várhatjuk a megjelenését. Erkélyek falaira, nyílások mentén, kültéri bútorok mögött is lehet használni – egyre figyeljünk, növényeket ne érjen a szer, illetve beltérben, levegőben ne alkalmazzuk. Ez utóbbira, mármint beltérre, fagyasztásos módszert alkalmazó spray-k is vannak már forgalomban. A jeges fuvallattól arra sem lesz ideje szerencsétlen rovarnak, hogy bűzével álljon bosszút támadóján.

Forrás: feol.hu