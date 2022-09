Az egykori tsz földjén teremnek meg Kovács Lászlóné különleges gyümölcsei

– A Vörös Csillag téesz egykori barackosában van a telkünk. A fügét aszalom, botmixerrel pépesre zúzom, azt lefagyasztom, majd később darált dióval, mézzel golyócskákat készítek belőle. (Csak halkan: a fügéből készül talán a világ legfinomabb pálinkája – a szerk.)

A fügét és a datolyát néhány évtizede déligyümölcsnek tekintettük, az én gyerekkoromban – a hetvenes években – aszaltként juthattunk hozzá, és általában a karácsonyi ünnepekhez köthettük.

De mit is kell tudnunk a fügéről és a datolyáról mint gyümölcsről. A füge az egyik legédesebb gyümölcs. Az egészséges füge létfontosságú ásványi anyagokat és számos vitamint tartalmaz – van benne A-vitamin, B1- és B2-vitamin, különböző antioxidánsok és omega zsírsavak. A füge sok mindenre jó, gyógyító hatású, de most csak egyet emelnénk ki. Annak ellenére, hogy nagyon édes, jó a cukorbetegségre, mivel a füge káliumtartalma is magas, és ez segít csökkenteni az inzulint.

A datolya is gyógyszer, jó hatással van a szervezetünkre. A friss és a szárított datolyában is sok az ásványi anyag és a vitamin. A legnagyobb mennyiség káliumból, kalciumból, magnéziumból, valamint A-, B6- és K-vitaminból található a gyümölcsben. Ezek az anyagok nagyon fontosak, hogy csontjaink, izmaink és immunrendszerünk megfelelően működjön, az A-vitamin pedig a bőr, illetve a szem egészségéhez is szükséges.

A naspolya is gazdag ásványi anyagokban. Megtalálható benne az A-vitamin előanyaga, a karotin is. Pektintartalmánál fogva védi emésztő­rendszerünket, segíti a vastagbél baktériumos emésztését. Székrekedés és hasmenés esetén is igencsak hatásos.

A középkorban a magjából készült teát vesekőképződés ellen ajánlották.

A fentiekben minden szépet és jót elmondtunk a fügéről, a datolyáról és a naspolyáról. A végére hagytuk a feketelevest, sajnos egyik sem túl olcsó. A füge kilójáért 1500, a datolyáért és a naspolyáért 600-600 forintot kell fizetnünk.