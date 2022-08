Ksenija Smolovic kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatónk Dr. Cathérine Odorige Enoridé egyetemi adjunktus asszonnyal, szakdolgozati témavezetőjével együtt vett részt a konferencián. Közös előadásuk címe: CREATION OF THE 3D DIGITAL PRESENTATIONS AND STUDY MATERIAL IN EDUCATION. Az utazásra és a szállásra is támogatást nyertek. Az előadás a hallgató diplomamunkájáról szólt, mely a 3D dizájnnal és annak használatával foglalkozik, az oktatás területén.