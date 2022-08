A korábbi évek hagyományait követve a hétvége szombatján ismét cecei dinnyenap várta az érdeklődőket a községben, ahol számtalan fellépő és izgalmas programok gondoskodtak a felhőtlen ­szórakozásról. Elég csak az Álomzug Társulat bábelőadását, Varga Miklóst, Kerényi Miklós Mátét, a TenDance műsorát, vagy éppen Komonyi Zsuzsit említenünk, de akinek ez sem lenne elég, akkor az esti sztárfellépő, Betty Love és DJ Herczeg Szilárd retró bulija szolgáltatta a zenét éjszakáig.

Lak Józsefné dinnyetortája ízre, küllemre egyaránt verhetetlen volt Fotók: FMH/Nagy Norbert

Emellett délutántól kezdve kézműves és kreatív foglalkozások, csillámtetoválás, arcfestés, valamint légvár és a népi kosaras hinta szórakoztatta a gyerekeket. Vajai-Kovács Viktória művelődésszervezőtől tudjuk, hogy a rendezvény nem csak a helyieket, de a környékbelieket is megmozgatta az ünnepnap, amely egészen éjfélig tartott.



Természetesen a középpontban a méltán híres cecei gyümölcs állt, amit meg is versenyeztettek a „legek” versenyében, hogy a nap végén kiderüljön, közülük melyik a legnagyobb, legkerekebb, legédesebb (csíkos, cukor-, sárga és fekete héjú dinnye). Érdekességként említhetjük, hogy a legnagyobb görögdinnye Mészáros Norbertté volt, és nem kevesebb, mint 21,3 kilogrammot nyomott. Ezen felül a legszebb dinnyetorta és a legötletesebb dinnyeétel gazdáját is elismerték.

Az Álomzug Társulat bábelőadását láthatták a nézők

– Ez a nap ünnepély, a helyi termelők és terményeik ünnepélye – mondta a polgármester, Fazekas Gábor, aki kiemelte a gazdák kitartó munkáját, hogy ebben az aszályos, forró melegben is küzdöttek, és tovább vitték a jó hírét a messze földön híres a cecei dinnyének. Reményét fejezte ki abban a tekintetben is, hogy a cecei dinnyenap a jövőben többnapos fesztivállá tudná kinőni magát. Vajai-Kovács Viktória művelődésszervezőtől azt is megtudtuk, hogy az ősszel sem maradnak a helyiek és a környékbeliek nívós rendezvény nélkül, ugyanis szeptemberben érkezik a lecsófesztivál, amely ugyancsak a kulináris élvezeteket és ezzel együtt a társasági életet kedvelők kedvenc programja lehet.