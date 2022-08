Az F-500-asok között a többszörös világ- és Európa-bajnok Havas Attila és a szintén eredményes pályafutással rendelkező Csákó Ferenc áll rajthoz a Kikötői-öbölben.

Az akár óránkénti 180 kilométeres sebességet is elérő F-500-asok mellett az utánpótlás felkészítését szolgáló két kategóriában is kontinensbajnokot avatnak. A 15 lóerős motorokkal hajtott GT15-ös kategóriában Jelinek Raven, Mihaldinecz Márkó és Riskó Lőrinc képviseli Magyarországot. A 30 lóerős motorokkal szerelt GT30-as kategóriában Lak Bálint, Fűke Andor és ifj. Sándor Péter száll vízre.

Mindhárom kategóriában négy futamot rendeznek és a legjobb három eredménye alapján hirdetnek Európa-bajnokot.

Sándor Péter, a Magyar Motoros Vízisport Szövetség elnöke arról tájékoztatta az MTI-t, hogy ez az Európa-bajnokság is a szaktárca által támogatott utánpótlás-nevelési programjuk része, hiszen azok a gyerekek versenyeznek Dunaújvárosban, akik több éve részesei ennek.

"Hosszú évek után tér vissza hazai közönség elé a motorcsónak-versenyzés. A Magyar Motoros Vízisport Szövetség önerőből és a sportág helyi elkötelezett támogatóival tudja ezt a versenyt megrendezni. Bízunk benne, hogy a következő években is lesz majd lehetőségünk a program folytatására és versenyek rendezésére" - tette hozzá az elnök.

Tábori Áron, a szövetség kommunikációs munkatársa elmondta, hogy szombaton szabadedzésekkel kezdődik a program, majd az időmérők következnek, utána mindhárom kategóriában két-két futamot rendeznek. Vasárnap a szabadedzések után kategóriánként további két-két futamot tartanak.

Hozzátette, F-500-ban izgalmas versenyekre és népes mezőnyre számítanak, olyan pilóták indulása is várható, akik a kategória hat állomásos világbajnoki sorozatában nem vesznek részt. Természetesen a világbajnokság összes indulóját láthatja a közönség, így a tabellát vezető szlovák Marian Jung is vízre száll.

Az F-500-asok 1650 méteres pályán futamonként tíz kört teljesítenek. A GT15-ösök és a GT30-asok 850 méteres pályán versenyeznek, a kisebb kategória versenyzőinek nyolc, a nagyobbnak húsz kört kell egy futamban teljesíteniük.

Az Európa-bajnoki futamok ingyenesen látogathatóak.