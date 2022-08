Az egyenruhások Magyarország egész területén fokozott sebesség-ellenőrzést végeztek, így Fejér megyében is. A kampány – a legfőbb baleseti ok – a gyorshajtás kiszűrésére irányult. A sebesség-ellenőrzések legfőbb célja az, hogy a sofőrök tartsák be a közlekedési szabályokat, és ezáltal javuljon a közlekedésbiztonsági helyzet. Csak egy példa: a Tolna megyei rend­őrök az egyhetes fokozott ellenőrzés alkalmával 212 gyors­hajtót szűrtek ki a forgalomból. A sebességtúllépőkkel szemben 112 esetben helyszíni, 46 esetben pedig – nagyobb mértékű gyors­hajtás esetén – közigazgatási bírságot szabtak ki. Az egyenruhások 54 esetben az objektív felelősség elve alapján tették meg a szükséges intézkedéseket a jogsértők szankcionálására. Két sofőr ellen büntetőeljárást is kezdeményeztek. Egyikük ittasan, vezetői engedély nélkül közlekedett, másikuk bódító szer hatása alatt ült a volán mögé úgy, hogy tudta, jogerősen eltiltották a vezetéstől.

A rendőrség kéri a járművezetőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat.

A gyorshajtásra visszatérve: a rendőrség a közlekedési balesetek leggyakoribb okának a gyorshajtást jelöli meg: a balesetek közel harminc százalékában ez játszik szerepet. Magyarországon a közúti forgalom-ellenőrzés során a sebesség-ellenőrzés a közlekedőket leginkább érintő, és a társadalomban leginkább elutasított rendőri tevékenység. Számos kritikát fogalmaznak meg mind a sebesség-ellenőrzés tényével, mind annak módszereivel kapcsolatban. Előfordult olyan, hogy valaki 90 km/h helyett 181 km/h sebességgel haladt.