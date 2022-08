Kulcs

A helyi Horgász és Természetvédő Egyesület augusztus 13-ára szervezte meg nyolcadik alkalommal maratoni horgászversenyét.

A reggeli gyülekező, majd a versenyhelyek kisorsolását követően kezdetét vette a huszonnégy órás megmérettetés a kulcsi Hullám utca, Deák utca alatti dunai partszakaszon.

Idén tizenhat horgász indult a maratoni megmérettetésen. Az alacsony vízállás miatt szétszórtan lehetett csak horgászni, ez kicsit nehezítette a versenyzők dolgát. Ennek ellenére mégis jó hangulatban telt a huszonnégy órás verseny.

Polányi Gábor



Az eredményhirdetésre a szokásokhoz híven vasárnap reggel került sor. Az idei kulcsi felnőtt maratoni horgászverseny győztese Polányi Gábor lett, a második Csusz Sándor, a harmadik helyezett Bogó Zoltán, őt követte a negyedik helyezett Verebélyi Péter.

– Vannak olyan ismerőseink, barátaink, akikkel egész évben csak ezen a rendezvényen találkozunk. Ezért mi is nagyon várjuk a 24 órás versenyeket, vagy még inkább baráti vetélkedést.

A halfajtákat tekintve változatos volt a verseny, mert a pontytól a süllőig sokféle halat gyűjtöttek a szákba a kulcsi egyesületi versenyen. Minden évben vannak új versenyzők. Az idei győztes, Polányi Gábor is első alkalommal indult, és máris győzedelmeskedett.

Jellemző volt a jó hangulat, amit a családtagok vidám szurkolása és a bográcsban rotyogó gulyás teljesített ki igazi élménnyé.

– A versenyzőkön és családjaikon kívül idén is sokan lejöttek a partra a település lakói közül, akik szívesen vannak közösségünkben – adta hírül lapunknak a Kulcsi Horgász és Természetvédő Egyesület szóvivője, Méreiné Vali.