A tankönyv minden iskolaköteles gyermek számára ingyen van. De a papír és írószer, iskolai használati eszközök megvásárlása is éppen elég terhet ró a szülőkre minden szeptemberben. Ez eddig is így volt, de idén a papír folyamatos drágulása kihat az iskolaszerekre is.

Már tavaly év közepén jelezte a Nyomda és Papíripari Szövetség, hogy bizonyos papírfajták készlethiányára, a szállítási határidők jelentős meghosszabbodására és ugrásszerű áremelkedésre lehet számítani. A háttérben az okok között szerepel, hogy a Magyarországon felhasznált összes nyomdai papír importból származik, tehát a globális jelenségek kihatnak a hazai viszonyokra is, valamint az is szerepet játszik, hogy a műanyag csomagolóanyagok háttérbe szorulásával megnőtt az igény a papír alapú csomagolóanyagok iránt.

Somodi Lora már nagyon várja leendő elsősként az iskolakezdést, a szép új tanszereit boldogan rendezgeti





Tovább fokozza a kialakult krízist, hogy a papírkereskedők készletei lecsökkentek, a nyomdai felhasználóknál pedig „pánikvásárlások” indultak meg, és az elmúlt időszakban szintén globálisan, az ágazatot is érintően növekedtek a logisztikai és energiaköltségek. Ezért arra lehet számítani, hogy a családok a füzeteket és papíripari termékeket biztosan drágábban tudják majd beszerezni, mint a megelőző időszakokban. A tényeket persze nem lehet megváltoztatni, de átgondoltan, tudatosan vásárolva jó néhány ezerrel kevesebből is beiskolázhatjuk a szemünk fényét. Ráadásul az iskolában messze nemcsak az írószerekre van szükség, hanem rajz- és tornafelszerelésre, esetleg a kinőtt helyett új ruhákra, ünneplőre is.

Behán Mónika már bevásárolt

Behán Mónika és három gyermeke is készül már a szeptemberre. A legkisebb lurkó, Lacika most kezdi az óvodát, Lora elsős lesz és Luca ötödikes. Mónika már túl van a legnagyobb feladaton, elsős kislányának, Lorának szinte megvásárolta már a beiskolázáshoz szükséges felszerelések jelentős részét. A summa azonban elborzasztó nagyságot mutat, Mónika szerint közel 100 ezer forint lesz a kisdiák beiskolázásának végösszege. De ma már több dolgot is másként intézne, amiket – a tételek részletezése közben – velünk is megosztott.

Kovács Luca és Somodi Lora együtt készülnek az iskolába

Az egyik központi kérdés az iskolatáska és tolltartó. Mónika álláspontja szerint a nagylányának is új és szép, minőségi táskát választott annak idején, ezért a húga kapcsán is így tett. Kifejezetten nem hercegnős vagy mesefigurás táskát választottak, mert az a cél, hogy legalább a harmadik osztályig örömmel viselje a kislány. Egy webáruházból választották emeletes tolltartóval együtt, sajnos azonban az eredetileg kinézett addigra már elfogyott – 10 ezer forinttal kevesebbe is került –, a voksot végül egy valóban gyönyörű táska mellett tették le, amely így 27 ezer forintba került. A nagy áruházak kínálatában ezzel szemben már mintegy 7 ezer forintért is találhatunk táskát, a Papírmadár elnevezésű városi kiskereskedelmi üzletben pedig 3 ezertől akár 16 ezer forintig válogathatunk, bár ezekhez nem jár tolltartó. Az íróeszközök tárolásához nagyáruházban 2299 forintból juthatunk, a helyi üzletben a henger alakú tolltartó 1082 forint, a kihajthatós pedig 2040 forintos áron szerezhető be.

Bár kézenfekvőnek tűnik, de nem érdemes a legolcsóbb füzeteket megvásárolni. Egyrészt nem kellemes, amikor a tanév közepén szétesik a füzet. De annál is fontosabb, hogy a gyenge, tartás nélküli füzeteket mindenképpen csomagolni kell. Mónika itt is a szép mintázatú, erősebb füzetet választotta, hiszen sokat számít, hogy a gyerek örömmel vegye kézbe a tanszereket. Ugyanakkor az aktuális mesehősöket – amelyek a kínálatból mindig a legdrágábbak – e tekintetben is kerülte, de az akciós termékek közül választva 355 forintot fizetett egy A5 méretű füzetért. A nagyáruházak kínálatában 33 és 99 forintos ajánlattal is találkoztunk, a városi szaküzletben a sima A5 füzet 20 forint a spirálosnak 280 forint a darabára.

Egy elsősnek új bútorokra is szüksége van. Az íróasztalok egy bútoráruházban 15 ezer forinttól elérhetőek. Érdemes a használt bútoros lehetőségeket is felkutatni, Mónikáék is ezt tettek, így vásároltak 15 ezer forintért egy jó minőségű asztalt, a széket pedig a nővérétől örökölte Lorka.

Szinte minden iskola tanszerlistájában szerepel az írólap, amely 215 forintba kerül a szaküzletben, 260 forint a nagyáruház polcán. A natúr gyurma 636 forint a Papírmadárban, 499 forint a multiban. A 12 darabos színesceruza-készlet a városi kiskereskedelemben 692 forint, a nagyáruházban a legolcsóbb 259 forintért, egy jobb minőség 1200 forintért vásárolható meg. Nekem a legmeghökkentőbb a hurkapálca ára, amelynek két csomagjáért 1700 forintot fizetett Mónika, a Papírmadárban 11 forintért érhető el darabonként.

Érdemes tehát vásárlás előtt tájékozódni a kínálatról. A web­áruházakból jól lehet vásárolni, többen összefogva még a szállítási költség is csökkenthető. A helyi szaküzlet nagyon kedvező árakkal és egyedi kedvezményekkel is gondol a kisdiákok családjaira. A megunt, de még szép állapotú iskolaszereket érdemes használtan értékesíteni, vagy adományként tovább ajándékozni rászorulóknak.