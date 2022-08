A bevásárlás a legtöbb családnál napi feladat. Persze vannak, akik hetekre, vagy akár hónapokra is bespájzolnak egyes termékekből, de mindig akad, amit pótolni kell. Korábban a Covid-járvány, fél éve pedig a háború és annak járulékos következményei – az energiaválság, az infláció – nem tesznek jót a pénztárcánknak. Szinte mindennek emelkedik az ára. És ez a kisebb baj, igaz, ezt érezzük először, a nagyobb az, ha valami nincs. Nem szoktunk hozzá ehhez, a fogyasztói társadalom a nincs fogalmát most „ízlelgeti”. Persze a multikra is rázúdult a gigantikus energia-áremelés, de úgy tűnik, hogy ennek árát kénytelenek vagyunk mi, fogyasztók megfizetni.